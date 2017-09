213 CONDIVISI Condividi Tweet

Corona resta in carcere: come nei migliori drammi giudiziari visti al cinema e nelle serie tv procedurali, l’ex fotografo dei vip reagisce in maniera clamorosa alla decisione del Tribunale di sorveglianza. La corte ha infatti respinto la richiesta di affidamento comunitario avanzata dai suoi legali, Ivano Chiesa e Antonella Calcaterra.

Su parere favorevole degli operatori penitenziari, “era stato chiesto che Corona fosse affidato a una comunità a 180 km di distanza da Milano in un regime molto controllato, perché così operano le comunità”, ha spiegato Calcaterra.

Tutto inutile. La vicenda risale a un anno fa, quando vennero trovati all’ex agente circa 2,6 milioni di euro in parte in un controsoffitto e in parte in Austria. Dopo il drammatico sfogo per quella che ritiene un’ingiustizia clamorosa, Corona sperava in una decisione favorevole del tribunale. Anche perché, secondo i suoi avvocati, l’ordinanza cautelare che lo ha portato dietro le sbarre è stata revocata lo scorso 12 giugno. L’accusa di intestazione fittizia di beni sarebbe decaduta. Beatrice Crosti, giudice della Sorveglianza di Milano, la pensa diversamente.

Ci sono “concreti elementi” che testimoniano la “attuale pericolosità sociale” di Fabrizio Corona, ha scritto la giudice. Quando era in affidamento in prova sul territorio, Corona ha commesso “plurime violazioni delle prescrizioni”. Come quando nel gennaio del 2016 è stato fermato in auto dalla polizia stradale di Trani mentre era “in compagnia di pregiudicati”. O quando è stato beccato in moto “senza patente”, è andato in vacanza a Capri con la fidanzata senza autorizzazione, si è assentato ai colloqui al Sert e ai controlli tossicologici.

Corona resta in carcere e reagisce in modo estremo

“Fabrizio ha intenzione di fare lo sciopero della fame”, ha rivelato Chiesa. “Ha il carattere che ha ed è molto determinato. Quando ha saputo che sarebbe dovuto rimanere in carcere ha detto: ‘Questa volta vado fino in fondo e faccio lo sciopero della fame’. Speriamo di riuscire a dissuaderlo”. Corona si è anche lamentato del fatto che, nonostante abbia “fatto il bravo per tutto il processo, questo non sia servito a niente”, ha concluso l’avvocato.