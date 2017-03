1 CONDIVISI Condividi Tweet

Ma cosa si sono sussurrati Raz Degan e Paola Barale durante uno dei momenti più emozionanti dell’Isola dei Famosi 2017? È la domanda che migliaia di fan si sono fatti dopo il vibrante incontro (con bacio) tra i due ex. Per il pubblico è stato molto difficile capire che si stessero dicendo perché l’attore e modello israeliano e la sua “bionda” parlavano a bassa voce e velocemente.

Raz ha speso parole d’amore per Paola, visibilmente toccata dalla sua dichiarazione. La parte finale del loro incontro, però, è stata quasi incomprensibile perché i due hanno voluto evitare di essere ascoltati. All’inizio, tuttavia, non sono riusciti a evitare che i sussurri e il labiale parlassero per loro. I più attenti si sono sbizzarriti nell’interpretazione e questo è il risultato.

Ecco cosa si sono sussurrati Raz Degan e Paola Barale

“Ciao, sei la cosa più sana che ho visto in sette settimane”, ha esordito Degan. “Amore…”, ha risposto la Barale con tenerezza. Tra un abbraccio e l’altro, rapiti dalle inquadrature delle telecamere, Raz ha espresso un po’ di disappunto: “Che imbarazzo di fronte a tutta Italia. Che dobbiamo fare?”. Paola ha subito risposto: “Non dobbiamo fare niente! Purtroppo abbiamo solo questi 5 minuti, poi ne approfitto e mi faccio una vacanzina. Mi fermo per un po’ qui in Honduras”.

… e il naufragar m'è dolce in questo mare 🏝 #honduras #iostoconraz #imwithraz 😜 Un post condiviso da Piribri (@paolabaraleofficial) in data: 13 Mar 2017 alle ore 21:52 PDT

“Hai fatto bene, ma non puoi girare da sola. Devi girare con qualcuno. Che bello vederti!”, ha incalzato Degan, preoccupato per la sua Paola, a sua volta non troppo impensierita dalle sue condizioni di salute sull’isola. “Sai che non sembri così dimagrito?”, gli confessa. “Ti ho visto più magro, quando facevi i digiuni”, riferendosi al suo periodo di ricerca spirituale, iniziato durante le riprese del film di Ermanno Olmi, Centochiodi.

Un ultimo bacio e poi…

Il naufrago vorrebbe parlarle ancora, la bacia e l’abbraccia, ma si ferma perché sa di essere ascoltato da milioni di persone. “Ho un sacco di cose da dirti ma adesso…”. Neanche il tempo di finire la frase che a concluderla ci pensa Paola Barale: “Lo facciamo in un altro momento”. Chissà se è ancora vero, come aveva scritto la showgirl su Facebook nel 2015, che “io e Raz per ora abbiamo deciso di prendere percorsi differenti”.