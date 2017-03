1 CONDIVISI Condividi Tweet

Più andiamo avanti più possiamo aggiungere nomi di attori, presentatori, cantanti e personaggi del mondo dello spettacolo a questa terribile catena di furti da appartamento: da poco abbiamo letto di Luca Tommassini, Iva Zanicchi e Francesco Facchinetti, è arrivato il turno di Costantino Vitagliano.

Costantino derubato in casa: il racconto

Ospite del programma La Vita in Diretta, il protagonista della pellicola del 2005 “Troppo belli”, si è sfogato davanti alle telecamere: “Hanno svaligiato casa mia. Sono entrati dei ladri dal corridoio del mio condominio, hanno aperto il lucernaio esterno e dal terrazzo sono andati a sradicare completamente la finestra… per poi rubare vestiti, soldi in contanti, assegni.”

La rabbia dell’ex tronista: “Come dobbiamo fare per difenderci?”

Nonostante il danno non sia stato eccessivo (“Hanno portato via solo alcune cose, non tutte“), l’ex tronista è apparso molto scosso nello studio televisivo: “Più che altro è stato uno sfregio vero e proprio, mi hanno voluto rompere casa. Son stati dentro casa anche un bel po’, hanno avuto il tempo di organizzare tutto quanto. Cosa dobbiamo fare noi proprietari? Come possiamo difenderci? Non so cosa avrei fatto se fossi stato in casa. Meno male che ero fuori, perché sentendo i servizi di questi giorni non so cosa avrei potuto fare. Se con me ci fosse stata mia figlia piccolissima penso che avrei reagito in un modo di difesa. Avrei potuto fare qualcosa di brutto“.