Da un po’ di tempo non ne sentivamo parlare (da quando ha commentato il GF Vip di con Clemente Russo) ma adesso è arrivato il suo momento di tirare le somme: in una recente intervista a cuore aperto, è venuta fuori una grande paura di Costantino Vitagliano sulla madre.

Le parole di Costantino Vitagliano sulla madre: “Ecco qual è l’unica cosa che vorrei

Non molti sanno che la vita privata dell’ex tronista di U&D sta vivendo un periodo di forte preoccupazione familiare: “Vorrei che mia madre potesse guarire”, ha infatti risposto l’attore di The Lady di Lory De Santo alla domanda ‘qual è il tuo sogno nel cassettto?’.

Questa dichiarazione di Costantino Vitagliano sulla madre ha fatto infatti venir fuori che la donna soffre di un brutto male da un po’ di tempo – sul quale però non sono stati forniti dettagli.

Cosa c’è in cantiere, invece, per lui, guardando al suo futuro nel mondo del piccolo schermo? “Il mio più grande sogno professionale è rimasto quello di poter presentare una trasmissione tutta mia“, ha confermato Costantino, che in più occasioni ha confessato di volersi mettere in gioco in questo modo.

La vita privata dell’ex tronista di U&D: ecco chi è l’unica donna per cui ha perso davvero la testa

Per quanto riguarda la sua vita privata, Vitagliano non ha dubbi. L’unica per cui ha occhi è Ayla, ed è sua figlia di tre anni, avuta dalla relazione con Elisa Mariani, terminata nel 2016:

“Sono quelle cose che non puoi spiegare – aveva raccontato a Verissimo -Il nostro rapporto non andava già bene da fidanzati. Poi è arrivata Ayla, abbiamo deciso di tenerla e io ho deciso di riconoscerla. Io ero felicissimo, ma non siamo mai riusciti a costruire una famiglia. Io le sono stato vicino in tutto, ci ho messo tutto me stesso.”