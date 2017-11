0 CONDIVISI Condividi Tweet

Costanzo furioso con Jeremias e Belen Rodriguez, ospiti al Maurizio Costanzo Show. Durante la terza puntata del suo talk, andata in onda il 23 novembre, il conduttore ha intervistato fratello e sorella chiamando in causa anche la terza assente, la piccola Cecilia.

L’ormai ex inquilina della Casa è al centro di un discusso triangolo con Francesco Monte e Ignazio Moser. Ma al centro del mirino di Costanzo casca soprattutto l’hermano furente.

“Quanti cognati hai avuto grazie a Belen?”, gli ha subito chiesto il presentatore, stuzzicando indirettamente la showgirl. “Ma cos’hai? Ti ricordavo diversa, è perché ti sei lasciata?”, ha poi detto a Rodriguez quando è subito saltata in difesa del fratello. Ovvia allusione alla rottura con il pilota Iannone. “Cos’è successo con Aida?”, ha poi domandato a Belu, il quale ha risposto con un secco: “Niente”. A quel punto il pubblico in studio è letteralmente insorto.

“Se c’è stato qualcosa lo deve dire la donna, altrimenti lui non sarebbe un galantuomo”, la replica di Belen. Costanzo, stizzito da questi atteggiamenti, si è rivolto al pubblico palesemente seccato. Quando ha chiesto a Belen aggiornamenti sulla sua vita privata, al suo “non rispondo più” ha chiosato: “Bene, d’ora in poi non parleremo più di Belen Rodriguez”. “Visto che di Belen non si può parlare, lei è innamorato?”, ha detto a Jeremias. “Sono innamorato dell’amore”, la sua replica fumantina. Allora Costanzo ha piazzato il colpo da standing ovation: “Questi sono venuti dall’Argentina pensando che noi abbiamo l’anello al naso, non veniamo dalla montagna con la piena”.

Costanzo ha sempre avuto un rapporto di amore e odio con la showgirl argentina. Dopo la rottura della relazione con Stefano De Martino, il conduttore aveva sbottato contro Belen Rodriguez “consigliandole” di “trasferirsi all’estero e di togliere il disturbo, di non romperci più le scatole”. Uno sfogo motivato dalla vicinanza di lui e sua moglie Maria De Filippi al ballerino napoletano.

Dopo la battaglia legale per la sigaretta fumata in aereo che costrinse il veicolo ad un atterraggio d’emergenza, Costanzo aveva difeso Belen. “Mi pare che contro Belen ci sia un accanimento eccessivo, costruito per metterla in difficoltà”, aveva scritto. “Mi pare che ogni motivo sia buono per prendersela con lei, perfino la compagnia si è dissociata dal comportamento del comandante”. Il video del Costanzo Show è disponibile sul sito WittyTv.