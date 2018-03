1 CONDIVISI Condividi Tweet

Craig Warwick ha fatto una rivelazione shock sulle motivazioni della sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Il sensitivo inglese, le cui particolari abilità lo hanno portato con il tempo a collaborare con personalità come Lady Diana e Kate Winslet, vive da anni a Sciacca, in Sicilia, dove è arrivato per amore del suo compagno Enzo Bitetto, parrucchiere con il quale convive. È stato proprio il fidanzato la “causa” del suo sbarco in Honduras. Enzo ha un tumore alla schiena e deve affrontare costose spese mediche, per questo motivo Craig ha partecipato al reality, per poter guadagnare dei soldi in più.

Craig Warwick: il compagno malato di cancro

Craig ed Enzo stanno insieme da vent’anni e ora si trovano ad affrontare un momento di crisi profonda. Enzo ha finito la radioterapia e le sue condizioni sono migliorate, ma è stato necessario girare molti ospedali e rivolgersi a diversi medici. “Siamo nelle mani di Dio”, ha confessato Warwick al settimanale Nuovo. “Per questo io sono andato all’Isola dei Famosi: volevo avere i soldi per pagargli le cure. Nell’ultimo anno abbiamo speso molto tra ospedali, dottori, viaggi e hotel. Abbiamo girato tutta l’Italia per fare i migliori controlli”. Enzo ha scoperto di stare male dopo aver avuto per lungo tempo dei forti dolori alla schiena, a seguito degli accertamenti è stato scoperto il tumore.

Craig Warwick: chi è l’ex naugfrago

Warwick si è poi dovuto ritirare dall’Isola a causa di un incidente che gli ha causato la rottura di due costole. Vittima di un contestato episodio di omofobia dopo il presunto attacco di Franco Terlizzi sui gay (salvo poi rappacificarsi in diretta), il sensitivo riprenderà a scrivere libri riguardanti la sua storia e le sue capacità fuori dall’ordinario. Dal suo profilo Instagram, Craig continua a mandare messaggi ricchi di speranza. “Le mie ali sono soltanto danneggiate, non sono rotte”, ha scritto nel suo ultimo post social.