80 CONDIVISI Condividi Tweet

Cristel Carrisi è incinta ma la notizia è falsa e soprattutto viene attribuita a Loredana Lecciso, che non ci sta e promette querela. Un intrigo giallo-rosa nato, neanche a dirlo, dai profili social di Romina Power. Riavvolgiamo il nastro per capire quello che è successo. Nello scorso fine settimana, l’ex moglie e partner artistica di Al Bano ha postato sui social un commento a dir poco acido su un presunto post di Lecciso.

La news è stata lanciata da Storie Italiane, che nella puntata di sabato 3 marzo ha riportato l’indiscrezione su una possibile gravidanza della figlia di Al Bano e Romina. “Sì, è vero”, avrebbe scritto subito dopo Lecciso su Facebook. “È incinta di un maschietto, nascerà ad aprile. Ditelo ai giornalisti, fare girare la foto e la notizia. Io non vi ho detto nulla”.

Subito dopo le presunte parole di Loredana, Romina ha pubblicato lo screenshot del commento (poi cancellato) sul suo profilo Instagram con una didascalia al veleno: “Post interessante…”. Insomma, anche Power sarebbe stata tradita dalla convinzione che a scrivere quelle parole fosse proprio la (ex?) compagna di Al Bano. Invece no. La showgirl salentina, che prossimamente tornerà in tv con un programma tuo suo, ha deciso di rivolgersi ai suoi avvocati perché lei quel post non l’ha mai scritto.

Cristel Carrisi è incinta, ma è una fake news

“In data odierna, sul profilo del social network Instagram della sig.ra Romina Power è apparso un post a contenuto altamente e gravemente diffamatorio e lesivo della persona e della immagine della sig.ra Loredana Lecciso”, si legge nella nota dei due legali di Loredana. Il commento in questione sarebbe quindi da ascrivere ad ignoti, che avrebbero così diffuso una falsa notizia con l’aggravante dell’appropriazione indebita di identità. Romina, che si sta preparando al prossimo tour in Germania con Al Bano, ci sarebbe cascata, traendo in inganno i suoi follower e la stessa Loredana.