1 CONDIVISI Condividi Tweet

Un momento molto serio al GF durante la puntata del 18 settembre: Cristiano Malgioglio aveva un tumore, è stato lui stesso a confessarlo alle telecamere. Peccato, però, che dato il suo ruolo di ‘giullare’ della casa, in studio lo hanno preso per uno scherzo e hanno riso alle sue parole…

Cristiano Malgioglio aveva un tumore: la confessione inizialente passa in sordina durante la diretta

Gli spettatori lo hanno eletto come favorito, e sono pronti già a scommettere che sarà lui il vincitore del Grande Fratello Vip 2017. Con le sue frecciatine, i suoi modi di fare velenosi, critici ma al tempo stesso ironici e goliardici, l’autore di celebri canzoni italiane come Gelato Al Cioccolato di Pupo ha decisamente conquistato il pubblico del reality.

Sarà per questa sua attitudine giocosa che, nel momento in cui ha voluto ammettere un particolare triste della sua vita, inizialmente Ilary Blasi e Signorini sono scoppiati a ridere, senza prendere sul serio le sue parole.

Eppure è vero, Cristiano Malgioglio aveva un tumore alla pelle, lo ha confessato in diretta: “Mi sono operato ad una gamba dopo che mi hanno scoperto un neo che nascondeva un melanoma. Ho passato tre mesi difficilissimi dentro e fuori dall’ospedale“.

Le risate immediatamente si sono spente, e per un momento è calato il gelo nello studio. In molti da casa hanno notato questo momento di ‘indelicatezza’, e hanno cominciato a twittare il loro profondo dissenso per quello che era, a tutti gli effetti, uno sfogo serio, nonché un ringraziamento importante per l’equipe di medici che lo ha seguito.

Le critiche alla presentatrice per non aver colto la confessione di Malgioglio

“Ma perché avete fatto arrabbiare #malgioglio ,voleva mandare un messaggio importantissimo sul #Melanoma e voi ridete!”. Altri invece (come se non bastassero le critiche sui di Ilary Blasi) hanno avanzato la teoria che la presentatrice non è molto attenta ai concorrenti:

“Secondo me non aveva capito che malgioglio volesse parlare del melanoma perché tendenzialmente lei non ascolta ciò che non ha chiesto!“.