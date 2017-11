90 CONDIVISI Condividi Tweet

Malgioglio contro Raffaello Tonon: é guerra interna tra il celebre paroliere – che ha scritto anche per Pupo ‘Gelato al cioccolato‘- e l’opinionista TV. Un missunderstandig, come direbbero in Inghilterra, un fraintendimento. Che però sembra far ‘tremare’ un po’ le certezze dei concorrenti favoriti dal pubblico…

Malgioglio contro Raffaello Tonon: la lite dopo il messaggio di Jeremias

In occasione del video messaggio di Jeremias Rodriguez, l’ultimo eliminato dalla casa, i due abitanti della casa si sarebbero trovati in combutta a causa di un commento che è scappato a uno dei due. Nello specifico, dopo che il fratello di Cecilia ha mostrato tutta la sua solidarietà e il suo affetto a sua sorella, lo stravagante divo del piccolo schermo ha espresso la sua approvazione per le parole del giovane Rodriguez.

L’opinionista dalla voce profonda, invece, ha pensato che l’apprezzamento di Cristiano fosse rivolto alla parte del discorso in cui Jeremias ha criticato Luca Onestini ed il suo comportamento degli ultimi tempi nella casa. Ecco quindi che scoppia il putiferio: la reazione di Malgioglio contro Raffaello Tonon e il suo giudizio è quello di chiudersi in camera.

“Io voglio vivere la mia vita con i miei amici – ha detto, tra le mura della casa del GF, affermando di essere stato attaccato e intimorito dal concorrente – Lunedì vediamo quello che succede e esco, qual è il problema?”. Questa frase rispecchia la crescente insicurezza (o insofferenza?) del paroliere riguardo la sua potenziale uscita dalla casa.

Il momento del chiarimento e lo sfogo di Tonon

Naturalmente è arrivato anche il momento del chiarimento, in cui Malgioglio ha spiegato che il suo apprezzamento era riferito unicamente al messaggio affettuoso di Jeremias a Cecilia, non alla parte su Onestini. Raffaello, allora, ha fatto dietro front e si è giustificato così: “Quante volte ti hanno detto che tu dici una cosa e poi un’altra? Quando sento le cose che possono essere male interpretate, ti dico Cristiano, stai attento perché quella cosa può essere male interpretata”.