Cristiano Malgioglio critica Mariah Carey e finisce al Grande Fratello Vip. Almeno è quello che ha rivelato il cantautore in un’intervista a Spy. Mentre i concorrenti della prossima edizione del reality di Canale 5 non sono ancora stati ufficializzati, il suo nome sembra essere già certo.

Colpa della collega, che lo ha letteralmente costretto a partecipare alla trasmissione. Il motivo? Le parole di Malgioglio dopo la performance di Mariah a Las Vegas.

L’esibizione della cantante non era passata inosservata. La popstar è finita nel mirino degli haters per il suo outfit. Con qualche chilo in più, ha infatti indossato un body molto audace, scollato e ricoperto di cristalli. A molti Carey ha dato l’impressione di essere svogliata sul palco del Caesar’s Palace. Non solo. Sui social è stata massacrata per le sue forme abbondanti.

“Devo fare il GF Vip per colpa di Mariah Carey”, ha spiegato Malgioglio. “L’ho insultata su Twitter perché sul palco a Las Vegas sembrava una balena spiaggiata, adesso mi vuole querelare e per questo mi tocca entrare nella Casa”.

Cristiano Malgioglio critica Mariah Carey: le sue parole

Dopo le prime anticipazioni sul cast dell’edizione 2017 e l’annuncio della Gialappa’s Band al fianco di Ilary Blasi, questa confessione appare sorprendente. Anche se Carey non ha annunciato pubblicamente alcuna azione legale contro Cristiano. Sulla rivista, tuttavia, vengono riportati i tweet che avrebbero scatenato l’ira di Mariah.

“Le donne in carne sono le più belle, ma una donna in carne come lei non dovrebbe mai salire su un palco e cantare con quel costume da bagno tempestato di Swarovski, che mostrava impietosamente tutte quelle eccessive rotondità”, avrebbe scritto Malgiglio. “L’effetto era quello di balena spiaggiata. Ma le ha viste quelle gambone enormi? No, non aveva bisogno di conciarsi in quel modo, poteva mettersi un abito scollato, visto che ha un davanzale tanto bello”.

Su unaRivista,hoVisto delleFoto inCarne di @MariahCarey in concerto,conAddosso un costumeDaBagno.AChe serveConciarsi cosi quandoHaUnaVoceTop — Cristiano Malgioglio (@InfoMalgioglio) 22 luglio 2017

A che serve avereUna voceBellissima quando in scena @MariahCarey si presenta cosi?Meglio stupire per laVocalita' che per il terribileCostume pic.twitter.com/Pl3iHVfET6 — Cristiano Malgioglio (@InfoMalgioglio) 23 luglio 2017