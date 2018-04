1 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo la bufala riguardo i ladri nella casa di Cinecittà si torna a parlare di uno dei volti più amati della recente edizione: cosa fa Cristiano Malgioglio dopo il Grande Fratello Vip? Lo ha rivelato lui stesso – a suo modo – a CartaBianca, la trasmissioine condotta da Bianca Berlinguer.

Le conclusioni di Cristiano Malgioglio dopo il Grande Fratello Vip: il paroliere italiano tira le somme e si sfoga in studio dalla Berlinguer

Intervistato dalla padrona di casa, il celebre paroliere italiano ha raccontato di come la sua presenza ed il modo di colpire il pubblico del reality lo ha reso un punto di riferimento per molte persone: “La cosa che mi ha commosso molto è che mi scrivono su Facebook dei malati terminali che avevano bisogno della mia compagnia durante il giorno e ho delle lettere davvero commoventi”.

Questa una delle ammissioni ‘a freddo’ di Cristiano Malgioglio dopo il Grande Fratello Vip, che poi sono state approfondite – non senza sempre il consueto condimento di battutine frizzanti – durante il resto del programma: ““Si soffre di più al Grande Fratello che all’Isola dei Famosi – ha aggiunto, continuando a parlare dell’esperienza nella casa di Cinecittà.

Successivamente gli argomenti sono diventati più variegati e di interesse anche sociale/politico, come ad esempio la discriminazione verso gli omosessuali: “Ce ne è ancora molta, anche se io non l’ho mai subita”, ha detto.

Di pochi giorni fa, infine, è un post entusiasta in cui ‘Malgy’ racconta i suoi progetti per l’immediato futuro: “Confermo come scrive oggi il settimanale diretto da #aldovitale #tvsorrisiecanzoni che faro’ parte del #gf come opinionista e ……di #barbaracarmelitadurso. Avevo un desiderio che era realizzabile fare parte nel cast dell ‘#eurofestivalcontest che si svolgera ‘ a #lisbona. Era troppo bello per me.Non ho rinunciato a niente. Io ancora ci spero …#raiuno . Amo molto la musica e’ il mio mondo. Grazie. Sono pronto per questa avventura che in molti hanno voluto. Spero di fare del mio meglio. Baci amici di Instagram“.