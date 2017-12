0 CONDIVISI Condividi Tweet

In attesa della finale, prevista per il 6 dicembre, arriva la dichiarazione che Cristiano Malgioglio è il vincitore del GF Vip: naturalmente, questa dichiarazione viene dallo stesso paroliere che, ospite della prossima puntata di Verissimo, ha risposto a suo modo alle domande di Silvia Toffanin, regalando agli spettatori il suo personalissimo punto di vista sullo show.

Cristiano Malgioglio è il vincitore morale del GF Vip: le dichiarazioni dell’ex concorrente

Abbiamo letto della sua sfida dopo la sua eliminazione, ed ora l’ex concorrente è pronto a dire la sua su tutto ciò che è stata la sua esperienza tra le mura della casa di Cinecittà. Partiamo dalla fine: come se la sta passando l’autore di ‘Mi sono innamorato di tuo marito’ da quando è uscito dal reality?

“Sono molto felice di tutta questa popolarità. Non posso più camminare per strada e, a furia di fare foto con la gente, mi è venuta la cervicale”, dichiara alla Toffanin, come è possibile ascoltare da un’anticipazione dell’intervista di sabato al talk show di Canale 5.

L’esperienza di Cristiano dentro la casa e la fatidica domanda sul vincitore finale

Il celebre paroliere ed opinionista italiano ha spiegato che: “Nella casa ho fatto di tutto. Il Gf ha messo in evidenza quello che sono nella vita con i miei amici, con tutte le mie fragilità”. Riguardo ai commenti omofobi che, durante la sua permanenza nella casa, qualcuno del pubblico gli ha rivolto, la sua reazione è stata quasi indifferente, quasi come se non la prendesse sul personale: “Io personalmente non ho mai subito attacchi di omofobia, ma non m’indigno, ci rimango male per la comunità gay, non per me”.

Infine, è venuto fuori che Cristiano Malgioglio è il vincitore del GF Vip, secondo lui stesso: la domanda della conduttrice, naturalmente, era “secondo te chi vincerà quest’edizione?” Che l’ex concorrente abbia volutamente sdrammatizzato per non esprimere la sua preferenza?