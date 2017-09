167 CONDIVISI Condividi Tweet

In attesa della puntata del 18 settembre, gli appassionati e i bookmaker (gli stessi che hanno già decretato vincitore di questa seconda edizione) stanno cominciando a temere di vedere già, dopo pochi giorni dall’esordio, Cristiano Malgioglio fuori dal Grande Fratello Vip.

Cristiano Malgioglio fuori dal Grande Fratello Vip? I segnali funesti

Va detto che già dall’inizio il concorrente ‘favorito’ dal pubblico si è subito fatto sentire: tra critiche agli ospiti e frecciatine velenose, il celebre autore di canzoni storiche italiane ha deciso di mostrare immediatamente gli artigli. Dopo che, per giunta, i vertici del programma lo hanno anche spedito nel tugurio/Tristopoli in seguito alla sconfitta della sua squadra in una delle prime prove-ricompense, la situazione è nettamente peggiorata.

Al pari di Pamela Prati che, espulsa dal Grande Fratello Vip 1 in seguito a continue lamentele sugli spazi troppo claustrofobici, ha girato i tacchi ed è uscita dalla casa, potrebbe esserci il rischio di vedere prematuramente Cristiano Malgioglio fuori dal Grande Fratello Vip 2.

Il sospetto che Cristiano Malgioglio sia già ad un passo dall’uscita

Il timore sarebbe stato sollevato dalle sue rumorose critiche alla sua sistemazione del tugurio, sfociate persino in un tentativo di auto-nominarsi e diverse minacce alla redazione del reality di aprire la porta e andarsene. L’insoddisfazione è tangibile, in molti si chiedono se il rischio di vederlo uscire non si manifesti già in questa seconda puntata. D’altronde, la motivazione che lo ha spinto a partecipare non sembrava legata ad un interesse così ‘affettuoso’ per il format condotto da Ilary Blasi: “Devo fare il GF Vip per colpa di Mariah Carey. L’ho insultata su Twitter perché sul palco a Las Vegas sembrava una balena spiaggiata, adesso mi vuole querelare e per questo mi tocca entrare nella Casa“.

Naturalmente il sottotesto di ironia ed effervescenza accompagna tutte le esternazioni di Malgioglio, quindi chissà che, in realtà, non si stia semplicemente divertendo a seminare un po’ di scompiglio nella casa mentre si prepara alla corsa per la vittoria!