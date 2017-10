57 CONDIVISI Condividi Tweet

Durante la terza puntata della versione VIP del programma che ha ispirato il bellissimo film di Matteo Garrone, ‘Reality’, abbiamo assistito a due notizie bomba: innanzitutto, la dichiarazione secondo cui Cristiano Malgioglio stava con Alfonso Signorini. La seconda, invece, riguarda il povero Luca Onestini, mollato in diretta (o quasi) davanti a tutti gli spettatori.

“Se io ti dico qual è il tuo primo uomo?“, ha chiesto Simona Izzo all’estroso concorrente: “Non lo so, non mi ricordo… Alfonso Signorini”, ha risposto. “Alfonso Signorini è stato l’uomo della mia vita per tanti anni, finalmente l’ho detto. Sei contenta?”, ha ribadito, ridendo, di fronte alla faccia incredula dell’amica e compagna di GF. “Può smentire, è stato l’uomo della mia vita. L’ho amato alla follia”, insiste lui. E la Izzo lo mette in guardia: “Guarda che stai facendo una dichiarazione che andrà su tutto il web…”. “E chi se ne frega, Alfonso ti amo ancora, perché non mi ami più? Mi hai lasciato in questa Casa. Mi ha punito“.

Il triste epilogo di Luca Onestini, in lacrime dopo l’entrata del fratello

Sarà vero che Cristiano Malgioglio stava con Alfonso Signorini? In attesa di opportune conferme, quelle che ci sembrano vere, invece, solo le lacrime di rabbia di Luca Onestini, informato in diretta della brutta piega che la sua relazione ha preso fuori dalla casa. Impegnato con Soleil, corteggiatrice di U&D che lui stesso a suo tempo aveva scelto, il bel tronista si è ritrovato ‘in crisi’ all’improvviso.

Dopo rumors su presunti tradimenti di lei con un altro protagonista del salottino di Maria De Filippi, Gianmarco, e dopo messaggi sospetti arrivati, stavolta, a lui, da un’altra corteggiatrice, Giulia, la sua compagna è andata da Barbara d’Urso a dichiarare che non ci credeva più nella loro storia. E Luca Onestini già a piangere, consolato da Daniele Bossari.