Dopo l’improbabile e lontana voce di un flirt tra la nostra Valeriona nazionale e Quentin Tarantino, arriva un’altra clamorosa coppia, quella che vedrebbe Cristina Buccino e Colin Farrell insieme: sarà vero il sexy attore irlandese ha adocchiato la bella ex naufraga? Pare sia arrivata una dichiarazione ufficiale…

L’attore di Hollywood ha scelto l’ex naufraga italiana: ecco dove sono stati avvistati

A mettere in giro la notizia è stato il giornalista di Novella 2000 Roberto Alessi, che ha raccontato: In una zona centralissima, mi trovo di fronte Cristina Buccino, bellissima, in mini abito di renna e tacco 12. Cammina abbracciata a un bel ragazzo, viso perfetto, baffi da moschettiere, molto sexy, con un cappellino che gli copre un po’ il volto. Il suo viso mi è familiare… Cristina mi saluta di fretta, lui neanche mi guarda. Solo quando i due salgono su un’auto nera con autista, focalizzo: è Colin Farrell! Uno dei sex symbol di Hollywood.

A quel punto il settimanale ha pensato di chiedere alla diretta interessata se ci fosse del tenero tra lei e il protagonista di In Bruges, In Linea con L’Assassino ed il recente caso cinematografico The Lobster. Ed ecco la sua risposta: “È un uomo affascinante, un vero gentiluomo… Ci siamo conosciuti a Milano… Se ho passato la notte con lui? Mi stai chiedendo troppo, ora chiudo il telefono. Sono piena di impegni di lavoro, appena potrò lo raggiungerò a Los Angeles, sono una donna in love. Ora però devo correre dal parrucchiere, stasera ho un appuntamento importantissimo”.

De Martino o Colin Farrell? La Buccino spiega

Nonostante l’aria vaga delle sue parole sul web c’è già chi supporta a pieni voti Cristina Buccino e Colin Farrell. Ma non le era stato attribuito anche un flirt con Stefano De Martino? “Leggendo i giornali so che Stefano è un bravo papà. Lo conosco poco, a Ibiza un amico comune ci ha presentati, Stefano si è fermato al mio tavolo a bere un bicchiere. Non c’è altro”.

Allora tifiamo per Colin.