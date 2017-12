1 CONDIVISI Condividi Tweet

Cristina Chiabotto spiega perché ha lasciato Fabio Fulco dopo 12 anni d’amore. L’ex Miss Italia ha rotto il silenzio sulle ragioni che l’hanno spinta a separarsi dall’attore. È stata lei a scegliere per la fine della loro relazione. Da tempo, infatti, il divo di alcune tra le fiction tv di maggior successo desiderava mettere su famiglia.

La showgirl torinese, invece, non si sentiva pronta. Quando la loro storia era arrivata a un punto morto, lui l’ha messa di fronte a una scelta. Una decisione che si è rivelata dolorosa per entrambi.

“Purtroppo, alla fine, non ero sicura di formare una famiglia con Fabio”, ha raccontato Chiabotto in un’intervista a Oggi. “Ci siamo dati tantissimo e nel darsi ci siamo esauriti. Fabio mi ha conosciuto che ero una ragazzina di 19 anni. Sono triste, senza Fabio è come se mi avessero tolto un braccio”.

La conduttrice di Ti regalo una storia, che aveva conosciuto Fulco durante la trasmissione Ballando con le stelle, ammette di aver avuto un’estate terribile dopo la rottura. Il ricordo di Fabio è ancora vivo: “Non toccatemelo, è un grande. Lui ha aspettato fino a quando ha potuto. Poi, quando ha capito che non mi sarei mai decisa a fare il grande passo, mi ha posto davanti a un bivio”.

“Ci siamo visti a Torino, a inizio agosto”, ha rivelato. “Dopo litri di lacrime, gli ho detto: ‘Se capirò che sei tu, ti correrò dietro’. Ho passato un’estate da incubo e pure l’autunno è stato duro. Ma non sono ancora corsa da lui”.

I tabloid le affibbiano un flirt con il giocatore di basket Giuseppe Poeta, ma lei smentisce tutto: “Lui è fidanzato e io non sono pronta per un nuovo amore”. Mentre Fulco si è buttato a capofitto sul lavoro. Dopo l’ultima puntata de Le Tre Rose di Eva, lo vedremo con Elisabetta Gregoraci, John Savage e Marco Cocci nel film Processo a Mata Hari.