C’era da aspettarselo: dopo poco che è stato annunciato il matrimonio sono arrivate immediatamente critiche su Luca Onestni e Ivana Mrazova. L’ufficializzazione della loro storia e le belle parole che i due hanno speso l’uno verso l’altro nel servizio di Oggi hanno fatto storcere il naso a qualcuno, che ha voluto spiegare perché non vede di buon’occhio questo amore.

Critiche su Luca Onestini e Ivana Mrazova: cosa nasconde la bella coppia dei due beniamini del GF Vip?

L’annuncio di Luca Onestini e Ivana Mrazova sposi è stato commentato a più riprese, sostenuto dai fan e visto con occhio severo da alcune persone che hanno avuto a che fare con loro prima dell’entrata nella casa. Paarliamo di Giulia Latini, ex corteggiatrice del dating show della De Filippi (U&D) un tempo in lizza per il gieffino, poi successivamente non scelta.

Intervistata da Casa Signorini, la striscia web del direttore di Chi, si è mostrata un po’ contrariata: “L’ho vista un po’ come una mossa mediatica”. Cominciano così le critiche su Luca Onestini e Ivana Mrazova da parte della Latini – Se c’è passione succede come accaduto a Cecilia e Ignazio”.

Insomma, chiosa l’ex volto di U&D, “Non mi è piaciuto questo dico non dico. È una cosa bella, perché non ufficializzare subito con i fan che li seguono?”. Naturalmente i fan della coppia sono passati immediatamente all’attacco, criticando a loro volta Giulia. Ecco come si è difesa dalla pioggia dei commenti negativi per la sua uscita su Luca e Ivana: “Io dico sempre quello che penso quando mi viene chiesto, anche se questo non può far piacere a tutti. Tanto avrete qualcosa da ridire come sempre”.

Le dicharazioni di Ivana

Dal canto loro, i due sembrano decisi a fare il grande passo, proproi come Daniele e Filippa. Nel pezzo di Chi, la Mrazova ha dichiarato entusiasta: “Siamo innamorati, vogliamo sposarci e avere un figlio”.