Dakota Johnson su 50 Sfumature non ha dubbi: il terzo film della saga sarà un vero e proprio successo. Complice la pura bellezza del suo personaggio, Anastasia Steele, o il magnetismo dei pettorali di Jamie Dornan senza veli alias Christian Grey, il prossimo capitolo sarà da urlo. Anche se si tratta di una trilogia, comunque, questa non sarà l’ultima pellicola in quanto la terza parte è stata divisa in due. Questo vuol dire che l’attesa non finirà il prossimo 14 febbraio, ma che dovremo aspettare ancora a lungo per vedere il lieto fine dei due protagonisti. Intanto, la Johnson svela qualche trucco sulle scene hot che caratterizzano il film e i modi in cui lei e il suo partner di set si rilassano prima del ciak!

Dakota Johnson su 50 Sfumature: “Whisky e mentine prima delle scene hot”

A tutti può capitare l’ansia da prestazione davanti la cinepresa, specie se si tratta di scene particolarmente spinte. Cinquanta Sfumature ne è pieno zeppo e gli attori sapevano sin dall’inizio a cosa sarebbero andati incontro dato che il romanzo (e annessa trama) di E.L.James ha spopolato in tutto il mondo. Se all’inizio Dakota e Jamie erano ‘pietrificati’ dall’imbarazzo, col tempo i due attori hanno scovato tecniche interessanti per rilassarsi prima di ogni scena.

La Johnson, infatti, ha svelato il suo trucco: “Mi preparo con una bevuta di whisky e delle mentine. Mentre lui (Jamie) fa le flessioni, io sto lì a sorseggiare il mio whisky“. L’attrice non nasconde che anche il collega si unisce agli shottini, un rituale che spazza via tensioni e consolida l’amicizia. Sì, perché nel corso del tempo tra i due artisti è nato un sincero legame di stima che li porta naturalmente a dare il meglio sul set.

Dakota Johnson testimonial di Intimissimi

La Johnson, non è un mistero, ha ereditato bellezza e charme dalla madre Melanie Griffith. La star è recentemente diventata testimonial della nuova linea di Intimissimi insieme alla modella Irina Shayk, l’ex tennista Ana Ivanović e l’imprenditrice Ella Mills. L’attrice posa con un sensuale abito in seta rosso, il colore che caratterizza il film in uscita 50 Sfumature di Rosso. L’accostamento sarà voluto ai fini della promozione della pellicola? Probabile.