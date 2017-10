141 CONDIVISI Condividi Tweet

Dalila Di Lazzaro ha perso 250 mila euro di risparmi. La confessione dell’attrice arriva ai microfoni del Corriere della Sera. Intervistata dal quotidiano, la femme fatale del cinema italiano anni Settanta ha rivelato di essere stata vittima di una truffa che le ha rovinato la vita.

“Il mio rapporto con i soldi? Sono sempre stata un po’ cialtrona in questo. Ho sempre speso. Ma ho speso tantissimo per curarmi”, ha raccontato.

I suoi ricordi partono infatti da due incidenti che l’hanno tremendamente segnata. Il primo per una buca presa in scooter, l’altro in piscina. “Convivo col dolore cronico al trapezio che si inserisce nella spina dorsale”, ha spiegato al Corriere. “Non viene riconosciuto dalle assicurazioni. Sono stata costretta al letto. All’epoca del dolore fisico straziante ho pensato di togliermi la vita. Un ingegnere aveva congegnato un macchinario per togliere la neuropatia, fu boicottato dagli ospedali. Dal 1997 ho speso 750 mila euro in cure mediche, me ne hanno rimborsati 1500”.

Dopo la sua tremenda rivelazione a Domenica Live, dove ha confessato di essere stata violentata tre volte, Di Lazzaro ha ancora puntato il dito contro chi ha approfittato di lei. “Mi hanno fatto una truffa: questo perché non sono una ragioniera o una commercialista. Ma sono un’artista, categoria di solito tra quelle più fregate”.

Dalila Di Lazzaro ha perso 250 mila euro: ecco come

“Un signore di cui mi fidavo ha fatto dei papocchi per cui ci ho rimesso 250 mila euro, che sono tanti”, ha spiegato. “Non avendo letto determinate carte che mi avevano messo sotto il naso e che ho purtroppo firmato, non ero al corrente di come fossero stati investiti i miei soldi. Quando me l’hanno detto, quando mi hanno confermato che non c’erano più, spariti, mi è venuto un herpes grosso così sulla schiena”.

Oggi l’attrice si divide tra il Friuli (dov’è nata), Roma e Milano, Londra, New York e la Francia. Ha tracciato un bilancio della sua vita e di queste cicatrici del suo passato nel suo sesto libro, La vita è così, edito da Piemme.