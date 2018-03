64 CONDIVISI Condividi Tweet

Dalila Di Lazzaro violentata a 5 anni: è questa la tremenda confessione che l’attrice ha fatto nel corso di un’intervista ad Huffington Post Italia. La femme fatale del cinema italiano anni Settanta ha ricostruito i momenti difficili che ha dovuto affrontare nella sua vita. “Ho avuto molte disavventure. A cinque anni mi hanno violentata”, ha raccontato. “Mi hanno abusato. È stato terribile. Posso dire solo questo. Però il dolore fa crescere. Le cadute ti obbligano a rialzarti. Sono frasi banali, ma è la verità. Bisogna reagire, non si può fare altrimenti. C’è chi ne viene fuori, e chi invece rimane traumatizzata. Io ho le spalle forti. Ho dato una motivazione a tutto questo, ma non è solo questo il mio trauma più grande. Si vede che, disavventura dopo disavventura, sono diventata un robot. La vita però è talmente bella che non me la faccio rovinare dagli altri”.

Dalila Di Lazzaro violentata a 5 anni

L’attrice aveva già fatto una confessione simile ai microfoni di Domenica Live. Stavolta, però, ha svelato altri particolari dolorosi. “Mi hanno violentata sempre”, ha detto all’HuffPost. “Sembravo l’attira-stronzi, non so come dire. Ho avuto delle situazioni che mi hanno molto segnato. C’è gente che sa gestire bene la voglia di entrare in questo mondo e di popolarlo, magari con il supporto della famiglia, io mi sono sempre sentita un po’ smarrita. Ci sono come capitata. Ero un po’ Alice nel Paese delle Meraviglie, ero un po’ ingenua”.

“Non avevo nessuna complicazione mentale. Ero molto aperta. Una ragazza tranquilla, di paese. Sono sempre stata così. Adesso so più cose, ma quando si è giovani non si sa nulla”, ha aggiunto. Di Lazzaro ha poi spiegato a diciassette anni è stata abusata ancora, così come da un miliardario brasiliano che si era invaghito di lei. “Gli uomini hanno fatto man bassa di questa mia… non me lo aspettavo neanche da certe persone. Quando ti arrivano cento e passa chili in faccia hai una difficoltà… però non mi va più di parlarne. Ormai, le dico la verità, non me ne frega niente”.

Dalila Di Lazzaro oggi: “Non me ne frega più niente”

Perché non ha mai denunciato? “Adesso con Weinstein tutte le donne sono meravigliosamente insieme. Ma all’epoca non c’era questa mentalità. Negli anni Settanta, negli anni Ottanta, stavi zitta e ti tenevi il problema”. “Lo avevo raccontato a delle mie amiche, e mi avevano detto di lasciare perdere”, ha concluso. “Chiusa quella porta mi facevo una doccia, e ritornavo tranquilla e serena. ‘Poverino, ha dei grossi problemi’, mi dicevo, e lasciavo perdere. Mi sarei fatta miliardaria con tutte le cose da denunciare. Ho provato tanta pena, rabbia mai”.