Dopo le voci riguardo un possibile invito fatto a Onestini e Tonon, si comincia a parlare anche di Daniele Bossari all’Isola dei Famosi, ma attenzione: non come concorrente.

Daniele Bossari all’Isola Dei Famosi? Ecco cosa racconta l’indiscrezione

Il vincitore del reality condotto da Ilary Blasi sembrerebbe, secondo il settimanale Novella 2000, essere nella lista del cast della nuova edizione dello show. Ecco in che ruolo potremmo rivedere il futuro sposo di Filippa Lagerback:

“Scoop riguardo a L’Isola dei Famosi – si legge sulle pagine della rivista – Fonti attendibili danno come opinionista in studio Daniele Bossari, vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Grazie alla sua vittoria, grazie anche alla commovente richiesta di matrimonio alla compagna Filippa Lagerback, le quotazioni del conduttore sono in netto rialzo e ad oggi, al posto di Alfonso Signorini, dovremmo vedere in studio proprio Bossari” .

Insomma, potremmo rivedere Daniele Bossari all’Isola Dei Famosi al fianco di Mara Venier, già assoldata da tempo da Alessia Marcuzzi. Sarebbe un colpo di scena abbastanza insolito, ma comprensibile: il presentatore di Mistero, in fondo, è uno dei personaggi più seguiti e apprezzati dell’ultima edizione del GF Vip. Dati i suoi prossimi impegni privati (il matrimonio) e il tempo da recuperare con la sua famiglia, era impensabile vederlo come concorrente, né tantomeno come inviato – ruolo che, invece, ricoprirà Stefano De Martino.

Riunione di gruppo di ex gieffini? Ecco chi potrebbe esserci nella nuova edizione insieme al vincitore

Insieme alle voci riguardanti i suoi compagni di gioco – Raffaello Tonon e Luca Onestini– c’è anche quella certa che vede Francesco Monte – ex di Cecilia Rodriguez, la quale nella casa del GF ha scelto Ignacio Moser. Se anche Daniele fosse presente all’Isola – seppure solo in studio – sarebbe davvero una strana piccola reunion!

Per il resto, qui trovate il cast quasi ufficiale, i nomi di vip che stanno già facendo la valigia per l’Honduras.