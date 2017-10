103 CONDIVISI Condividi Tweet

Come Spencer Tracy nel film classico della commedia americana Il padre della sposa, Daniele Bossari è geloso della figlia Stella. La rivelazione è arrivata nel corso di una chiacchierata al Grande Fratello Vip, in cui il conduttore è il grande favorito per la vittoria finale (l’agenzia GoldBet lo quota a 1,70).

Parlando con Giulia De Lellis, il presentatore di Mistero ha confessato di avere provato un sentimento di protezione fortissimo per la sua “bambina”, al punto da avere avuto bisogno di una specialista per trovare con lei il giusto equilibrio.

Bossari, che ha commosso al GF Vip per la sua umanità e sensibilità, nel giorno del suo compleanno aveva ricevuto proprio la visita a sorpresa di Stella. Apparsa per la prima volta in tv, la 14enne figlia di Daniele e Filippa Lagerback è stata felicissima di aver rivisto il papà. La famiglia vive in Umbria, lontana dalla mondanità e dal gossip.

Stella “è una ragazza molto tranquilla ma decisa, sa quello che vuole”, ha raccontato mamma Filippa a Vanity Fair. “Andare in tv è stata una sua decisione, se non avesse voluto non le avrei mai detto ‘vai’. Ha le sue amiche, il suo mondo, le piace studiare ed è una sognatrice come il padre”.

Daniele Bossari è geloso della figlia: le sue parole

Tale padre tale figlia, insomma. Tanto che un legame così forte ha suscitato sentimenti contrastanti nell’animo di Daniele. “Sono andato in terapia”, ha confessato Bossari. “Sono andato dallo psicologo quando è nata Stella. Poi ho capito che la gelosia è amore”.

La rivelazione è stata subito compresa da Giulia De Lellis. L’inquilina della Casa più amata dal pubblico ha raccontato di aver iniziato la convivenza con Andrea Damante, lasciando la casa di famiglia e spiegando come il padre abbia voluto conoscere per bene il ragazzo che si sarebbe preso cura di lei.

“La felicità non è una meta, ma un modo di viaggiare” [Peanuts] – #TeamBoss #Vintage #Famiglia #gfvip Un post condiviso da Daniele Bossari (@danielebossari) in data: 19 Ott 2017 alle ore 05:42 PDT