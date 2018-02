51 CONDIVISI Condividi Tweet

Daniele Bossari e Lorenzo Flaherty sono molto legati, specie dopo aver convissuto per mesi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2. Tra i due ex concorrenti del reality di Canale 5 si è instaurato un rapporto di fiducia e stima reciproca che continua nonostante il programma sia finito. Ieri è successo qualcosa di emozionante durante il serale de L’Isola dei Famosi che ha tenuto incollati milioni di telespettatori allo schermo tv. Bossari, infatti, avrebbe fatto una sorpresa all’amico Lorenzo spiazzando tutti.

Daniele Bossari e Lorenzo Flaherty: il vincitore del GF Vip chiede all’attore di fargli da testimone di nozze

Dopo la proposta di matrimonio al GF Vip alla bella Filippa Lagerback, pare che Bossari ci abbia preso gusto ed eccolo in studio all’Isola dei Famosi per farne un’altra altrettanto bella all’amico Lorenzo. Quest’ultimo ha preso per qualche minuto il posto di opinionista dell’amico Daniele per promuovere l’inizio della fiction Furore, di cui è protagonista. “Sono venuto a sostituirlo. So tutto dei naufraghi, colleghiamoci pure con loro“, ha detto scherzando Flaherty ad Alessia Marcuzzi.

Subito dopo è arrivato in studio Bossari che gli ha chiesto: “Vuoi essere il mio testimone alle nozze con Filippa?“. L’euforia ha preso il sopravvento e i due amici si sono abbracciati di slancio con la risposta affermativa del bel Lorenzo. L’ex vincitore del GF Vip ci ha tenuto a precisare che non c’era nulla di preparato: “Guarda che non sto scherzando. Ti voglio come mio testimone, fino ad ora non sapeva nulla nessuno“.

Matrimonio Bossari – Lagerback: è quasi tutto pronto per il fatidico sì

Il matrimonio più atteso dell’anno è quasi pronto e si aspetta con ansia l’8 giugno, giorno in cui Filippa e Daniele diranno sì, dopo 17 anni di fidanzamento. Le nozze saranno organizzate da Enzo Miccio in persona che, per l’occasione, non lascerà nulla al caso curando ogni minimo dettaglio della cerimonia.