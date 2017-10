55 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre l’equilibrio della casa con fatica si riassesta, tra gli ultimi cambiamenti, i colpi di scena, i grandi ritorni e i nuovi arrivati, spunta una confessione che potrebbe cambiare tutto: Daniele Bossari ha bestemmiato, dovrebbe quindi essere espulso come Predolin e Gianluca Impastato?

Daniele Bossari ha bestemmiato: a ‘cantarlo’ è il suo ex compagno d’avventura

È proprio quest’ultimo, il comico di Colorado, che dopo la sua uscita ha deciso di togliersi alcuni sassolini nella scarpa. Già al momento, intervistato da Ilary Blasi durante la puntata di lunedì 16, è sembrato molto contrariato, definendo ‘un’ingiustizia’ quello che gli era accaduto. Adesso,invece, pare che ci sia qualche segreto che teneva ben custodito, e che potrebbe cambiare le sorti del gioco.

Tra i principali candidati al titolo di vincitore del Grande Fratello Vip 2017, infatti, ormai è sempre più quotato il marito di Filippa Lagerback, apprezzato dal pubblico e fortemente sostenuto dai suoi fan. Un comportamento irreprensibile, educato e perbene che mette d’accordo tutti, e che – a giudicare da molti commenti sul web – lo distingue da tutti gli altri della casa.

La clamorosa ‘soffiata’ su Bossari da parte di Gianluca Impastato

Tuttavia, sul settimanale VelvetMag, Gianluca Impastato ha svelato alcuni retroscena inediti su di lui: “Io sono sereno […] Avrei solo preferito non fosse avvenuto questo processo alle streghe – ha dichiarato, commentando la sua espulsione. E poi ha continuato: “Ci sono stati altri episodi che sono stati sottovalutati. Bossari ad esempio ha detto: “Ma….. bona”, nessuno ci ha fatto caso […] “Per il mio episodio e quello di Predolin credo siano stati utilizzati due pesi e due misure”.

Chiude, infine, con un’altra frecciatina a Malgioglio: “Sta facendo tutto un suo gioco, diverso da quello degli altri concorrenti. E’ privilegiato e protetto, soprattutto durante una settimana in cui sarebbe dovuto andare in nomination e non ci è andato”.