1 CONDIVISI Condividi Tweet

Di certo Filippa Lagerback non sarà d’accordo con questa classifica: nonostante la sua ennesima lettera d’amore in cui descriveva tutti i motivi per cui è legata a lui, è venuto fuori che è Daniele Bossari il meno bello della casa, nonché il più noioso! Ma chi avrà decretato questa impietosa sentenza?

Daniele Bossari il meno bello del GF Vip? Ecco la classifica che lo mette all’ultimo posto come gradimento femminile

A mettere in ordine di gradimento estetico i concorrenti del GF Vip sono state proprio le componenti femminili della casa. Tanti i parametri per organizzare un podio: il più divertente, il più ipocrita, ecc. Un trucco, ovviamente, per mettere pepe e scatenare polemiche all’interno del gruppo.

Tra i risultati finali leggiamo, in effetti, di Daniele Bossari il meno bello e, allo stesso tempo, il più noioso della casa. Un lieve accanimento con l’ex vj di Mtv, che però non ha sembrato voler raccogliere nessuna provocazione, anzi, l’ha presa con molta filosofia: “Basta, non voglio più giocare – ha detto nel confessionale, mantenedo un accenno di sorriso – Cesso e noioso è un abbinamento veramente, che mi da fiducia.” E subito dopo, guardando una foto della Lagerback: “Amore mio, tu mi trovi invece bello, simpatico, divertente. Ma dai Filippa, tu lo sai.”

La reazione dei ragazzi di fronte alla classifica e il terzo, fondamentale, primato di Daniele Bossari secondo le concorrenti del GF Vip

Un terzo risultato, però, lo ha riempito di orgoglio: non bello, non divertente ma assolutamente sincero: è lui, insieme a Jeremias Rodriguez, quello che non ha mai paura di dire le cose come stanno. E questa è una qualità che tutti hanno apprezzato, soprattutto i suoi coinquilini, che anche rispetto al “più noioso” hanno avuto da ridire in confessionale. A quanto pare non erano d’accordo con la sentenza delle ragazze!