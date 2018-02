1 CONDIVISI Condividi Tweet

In una recente intervista a Gay.it Daniele Bossari racconta di come sta vivendo il presente dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, ma anche di come abbia affrontato certe situazioni del passato. Tra queste ultime sono presenti anche avances ricevute da altri uomini, cose che non hanno mai messo a disagio il conduttore. Tra i temi caldi dell’intervista c’è anche quello delle adozioni gay, causa che l’ex vj appoggia in pieno.

Daniele Bossari racconta: “Se piaccio agli uomini mi fa piacere”

Il matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback si avvicina e l’opinionista si lascia andare ad alcune dichiarazioni in attesa del grande giorno. In particolar modo, parla degli uomini che lo hanno corteggiato in passato: “Se piaccio agli uomini mi fa un sacco piacere, perché vuol dire che la mia anima non conosce ‘genere’. Sì, ho ricevuto avances da uomini, un sacco di volte e resto sempre un po’ così, essendo eterosessuale”.

Qual è l’atteggiamento di Bossari dinanzi tali attenzioni? “Come reagisco? Seguendo la mia natura e cercando sempre di non essere scortese con nessuno. Ho frequentato molto il mondo omosessuale e questa fusione di anime mi ha sempre fatto stare bene“.

Bossari: “Favorevole alle adozioni gay, i bambini hanno bisogno d’amore”

Il vincitore del GF Vip si esprime in favore di un tema a lui caro, quello delle adozioni per le coppie omosessuali: “Seguendo il mio istinto come potrei dirti di no? Poi, se ci penso più del previsto, mi chiedo perché così tanti omosessuali che conosco, unitici civilmente e non, siano così distanti da questa possibilità. Possibile che sia più favorevole io, che loro? I bambini hanno solo bisogno di tanto amore. Che poi la vita è così strana: trent’anni fa, quando andavo a scuola, dei miei compagni di classe si vergognavano a parlare dei loro genitori perché separati. Oggi, invece, conosco il figlio di una mia cara amica che si diverte a parlare dei vari vantaggi di vivere in queste famiglie allargate“.