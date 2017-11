24 CONDIVISI Condividi Tweet

Daniele Bossari racconta la sua depressione al Gf Vip. Il concorrente più amato e coccolato del reality di Canale 5 ha deciso di confessare alcuni aspetti del suo carattere che erano rimasti inediti. In particolare, un periodo davvero buio della sua vita, che ha attraversato e non ancora superato del tutto.

In compagnia di Aida Yespica, Daniele si è aperto a confidenze molto private. La cena nella spa è stato il momento adatto per squarciare il velo su ciò che ha vissuto negli ultimi anni.

“Mi guardavo allo specchio e avevo il ribrezzo di me stesso, non rispondevo a nessuno, non volevo uscire di casa”, ha rivelato. Bossari aveva già raccontato di essere geloso della figlia Stella e di aver risolto questo problema con l’aiuto di uno psicologo. Il conduttore, che ha commosso al Gf Vip per la sua sensibilità, ha proseguito spiegando quello che ha passato dal punto di vista umano e professionale.

“Lavoravo ma non mi riguardavo mai”, ha proseguito. “Sono andato dallo psicologo, ma il percorso è ancora lungo. La mente ti blocca completamente”. L’esperienza nella Casa del Grande Fratello gli è servita proprio per superare questi ostacoli: “Ho accettato di partecipare al reality per superare le mie paure, angosce e tormenti, tutte le mie fragilità”.

Proprio grazie alla trasmissione, Daniele oggi si sente diverso, pronto ad affrontare un nuovo percorso: “Prima ero incupito, come se avessi un velo. Ero proprio chiuso, leggevo soltanto. Il mio sogno era vivere in una torre senza nessuno perché stavo male dentro. Avevo l’inferno”.

Yespica, colpita dalle sue parole, si è lasciata andare. “Ora anch’io apprezzo ogni cosa che ho”, ha detto commossa. “Con i soldi della televisione mi sono fatta la casa e per dieci anni l’ho pagata. Fino all’anno scorso, ho finito di pagarla. Ora è mia. Ho fatto il mutuo e ho finito a dicembre. È mia, è di mio figlio!”.