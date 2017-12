8.5k CONDIVISI Condividi Tweet

“Daniele Bossari vincitore dà speranza – scrive una delle migliaia di fan felici dell’esito della seconda edizione del GF VIP – non ha mollato la partner preso dai bollori, non ha bestemmiato, non si è chiuso nell’armadio. Ha semplicemente portato addosso le sue fragilità con dignità.”

Daniele Bossari vincitore: il potere di una persona perbene

Una bella riflessione da parte del pubblico che dimostra quanto, a volte, anche una persona perbene, tranquilla e genuina possa riuscire ad emergere in un contesto di ‘personaggi’, celebrità ben più spontanee e preparate a mettersi in mostra davanti alle telecamere.

L’ex conduttore di MTV, una star per tutti gli adolescenti degli anni ’90, ha deciso di vivere la sua esperienza all’interno del reality come percorso di rinascita: è passato dall’essere discreto, timido e riservato all’emozionarsi, aprirsi pian piano fino a raccontare la sua depressione e a condividere con i suoi compagni d’avventura l’emozionante proposta di matrimonio a Filippa Lagerback.

Quasi tutti nella casa hanno fatto il tifo per lui, e sono stati davvero pochissime le occasioni di scontro con qualche altro concorrente. Arrivato in finale con Luca Onestini – un’altra sorpresa, insieme a Ivana e Raffaello Tonon, di questa seconda edizione – ha ricevuto l’appassionato bacio di Ilary Blasi, quello che ha dichiarato a tutta Italia: Daniele Bossari vincitore.

Sconfitta Giulia De Lellis e ‘le sue bimbe’, ovvero il suo fanclub che era già pronto a stappare la bottiglia. La vittoria del futuro marito di FIlippa Lagerback ha scatenato immediatamente un boato di commenti entusiasti, tra cui Alessia Marcuzzi, che su Instagram gli ha scritto una dolcissima dedica:

La dedica affettuosa di Alessia Marcuzzi dopo la vittoria di Bossari

“Sono proprio contenta per te Daniele!!! Perché te lo meriti, perché sei entrato nel cuore di tutti con il tuo fare pulito, perché il tuo abbraccio con Stella è stato il più vero e commovente che abbia mai visto in tv, perché in questo programma hai attraversato tutte le fasi della tua vita senza paura.

E poi c’e’ lei, Filippa. La sua forza, la sua bellezza, la sua integrità, il suo amore per te sempre uguale al primo giorno….mi ha lasciato senza parole. La guardo e penso che vorrei essere un po’ come lei.

E per me voi, avete vinto insieme.”