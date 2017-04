1 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo la foto sospetta di Sabrina Ferilli incinta e il desiderio di maternità di Lory Del Santo, arriva una stupenda notizia per l’attore di Un Passo Dal Cielo: Daniele Liotti diventerà papà!

A dare la notizia che il nuovo giudice di Amici e la sua compagna Scila Battistella si preparano ad allargare la famiglia è stato il settimanale Chi, all’interno della rubrica ‘Chicche di gossip’.

Daniele Liotti diventerà papà…bis

Non si tratta di una neo-paternità per il bel 46enne romano: nella sua famiglia c’è già Francesco, 18 anni, avuto dalla sua ex Arianna: “All’inizio l’idea di diventare padre mi spaventa, poi sono entrato nel ruolo con grande naturalezza – dichiarava nel 2014 – Arianna e io ci siamo separati quando il bambino non aveva ancora tre anni, ma non essendoci mai sposati non abbiamo messo in mezzo gli avvocati e ci siamo sempre gestiti Francesco con spontaneità e serenità. Aver mantenuto un buon rapporto con la madre di mio figlio mi rende orgoglioso. A modo nostro siamo rimasti una famiglia, seppure allargata.”

Un sogno che si realizza con la sua compagna Scila

Adesso però Daniele Liotti diventerà papà con Scila, della quale all’inizio parlava così: “Scila è il mio nuovo amore e ne sono felicissimo. Una passione tanto fresca che non siamo ancora andati a vivere insieme.” In questi ultimi tre anni, però, le cose sono andate decisamente avanti, ed ora si preparano a vivere una sensazionale avventura insieme!

Auguri!