Daniele Liotti papà per la seconda volta: è nata Beatrice

È recente la notizia che vede Daniele Liotti papà per la seconda volta. L’attore di Un passo dal cielo 4, infatti, ha confermato la nascita della piccola Beatrice solo lo scorso sabato a Verissimo, sebbene il lieto evento fosse avvenuto il 15 settembre. L’artista, infatti, ha posticipato la sua intervista con Silvia Toffanin, che sarebbe dovuta avvenire proprio in quei giorni, per restare accanto alla neonata.

Daniele Liotti papà bis si racconta a Verissimo

È un momento d’oro per Liotti. L’attore è già padre del diciannovenne Francesco, avuto dalla relazione ormai conclusa con la madre Arianna. Oggi Daniele non ha occhi che per la compagna Cristina D’Alberto, anche lei attrice di soap opera come Un Posto al Sole. La donna ha regalato all’interprete una splendida bambina che hanno deciso di chiamare Beatrice, lo stesso nome che hanno scelto per le loro bimbe anche Giusy Ferreri e Beatrice Valli.

Non appena arrivato in studio, la Toffanin ha svelato che Liotti avrebbe dovuto essere ospite a Verissimo durante la prima puntata ma che all’ultimo momento ha dato forfait. Il motivo, però, era più che valido: la sua piccolina stava nascendo e non poteva perdersi il magico momento. Riservato come pochi, la star di Squadra Mobile ha rivelato: “È nata Beatrice. È un evento meraviglioso, non devo aggiungere tanto. Mi emoziona molto parlare di mia figlia, mi si secca la salivazione e non riesco a parlare”.

Liotti: “A Francesco ho fatto da fratello, a Beatrice farò da nonno”

Non sono mancati i momenti di ilarità in studio, in particolare quando Liotti parla delle ore di sonno perse a causa della piccola. Ma Silvia vuole sapere di più e lui racconta: “Tu sai bene che questa è la mia seconda esperienza di padre, ho già un figlio grande di 19 anni. Di uno ho fatto il fratello, di questa faccio il nonno, però va bene. Diciamo che le mezze misure non mi sono mai piaciute“. Daniele è al settimo cielo e non lo nasconde: “È un dono bellissimo ed è un momento particolare della mia vita, molto bello anche professionalmente. Poi c’è stato il coronamento nella vita privata di questo anno fantastico. La cosa più importante che per me conta nella vita sono la famiglia e i figli. Sono veramente molto fortunato“.