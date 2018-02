Daria Bignardi ha avuto un tumore: la confessione della conduttrice

0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ci sono momenti in cui la vita mette alle strette e in condizione di lottare con le unghie e con i denti. Daria Bignardi ha avuto un tumore e sa bene cosa significhino queste parole. La conduttrice de Le Invasioni Barbariche ha deciso di rivelare solo adesso, a distanza di tempo, il suo percorso durante la malattia e la stesura del suo ultimo libro Storia della mia ansia. Anche Nadia Toffa aveva un cancro ma, proprio come la collega, ha deciso di gestire la situazione lontano dai media, almeno fin quando non sarebbe stata meglio.

Daria Bignardi ha avuto un tumore: “La chemioterapia fa schifo, ma serve”

Durante un’intervista a Vanity Fair, la Bignardi racconta l’inizio del suo calvario: “L’ho scoperto facendo una mammografia di controllo, appena terminata l’ultima stagione delle Invasioni barbariche. La chemioterapia fa schifo, ma serve. Curarsi o operarsi non è divertente. Non ho rimosso niente, ma ho elaborato tutto anche scrivendo il mio ultimo libro”.

La conduttrice continua il suo racconto, dicendo anche perché ha smesso di nascondere i capelli corti: “Ho portato la parrucca per diversi mesi, era molto carina, capelli identici ai miei, anzi più belli. Poi andando avanti e indietro in continuazione tra Milano e Roma, a gestire ’sta parrucca, a un tratto, non ce l’ho fatta più. Un bel giorno l’ho tolta dalla sera alla mattina e mi sono presentata al lavoro con i capelli corti e grigi che stavano ricrescendo sotto. Ma non ho dato spiegazioni“.

Daria Bignardi sulle critiche al suo look: “Ci sono abituata”

Come sempre, la rete è spietata ed ha restituito alla Bignardi grandi critiche relative al suo nuovo look sale e pepe: “Sono vaccinata. Chiunque compare, soprattutto oggi, è oggetto di una tale massa di critiche che non bisogna esserne toccati davvero. In alcuni casi, le assicuro, mi dispiaceva per loro. Mi preoccupavo che rimanessero male se avessero saputo del cancro. Sono materna. E quindi rompiscatole. Vorrei fare da mamma a tutti“.