Le recenti dichiarazioni di Dario Argento su Fabrizio Corona riguardo la love story appena cominciata con la figlia Asia lasciano di stucco: il regista non è affatto d’accordo su questa relazione.

Mentre Fabrizio Corona parla di Asia Argento, di quanto gli piaccia e sia diversa dalle sue precedenti fidanzate (una a caso, Belen Rodriguez), il famoso regista spende qualche parola sulla vicenda amorosa che vede coinvolta la figlia e l’ex paparazzo: “Sta storia di Corona non la conosco. Mi hanno detto che oggi è uscito un giornale. Ognuno fa la sua vita. Mia figlia Asia con Corona? Non mi fa impazzire, per quello che ha combinato, ha fatto. Ma lei è tornata a sorridere“.

Anche Maurizio Costanzo fornisce la sua opinione in merito, che non è per nulla positiva: “Come valuto la notizia di Asia Argento e Fabrizio Corona che si sarebbero fidanzati? Sono due poli che si attraggono, volenterosi di mettersi nei casini…“. Comunque sia, Asia è molto contenta del supporto paterno, cosa che non ha ricevuto dalla madre Daria Nicolodi. Tra le due, infatti, sarebbe scoppiata una violenta lite via Twitter che vede la Argento offendere pesantemente la mamma perché in disaccordo su Corona: “Fai schifo. Sei una donna pessima, madre già lo sai, una fallita, sola nel mondo. Torna nel tuo dimenticatoio. Ora hai veramente esagerato. Fottiti tr**a“.

Le parole di Asia Argento su Corona e Lodo Guenzi

Asia sembra essere molto presa da Fabrizio, anche se le delusioni in campo lavorativo le hanno lasciato l’amaro in bocca, al punto da criticare Lodo Guenzi, suo sostituto a X Factor: “Quando Fabrizio è andato al GF Vip, ho visto una rabbia che in fondo ho anche io e che cerco di tenere a bada. Qualcosa deve averlo fatto arrabbiare profondamente e io in quel momento non volevo vederlo, perché volevo serbare l’idea che mi ero fatta di lui: ho cambiato canale e ho messo X-Factor…Ma mi sono in****ata ancora di più“.