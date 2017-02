67 CONDIVISI Condividi Tweet

Una love story che sembrava l’inizio di qualcosa di nuovo e che invece è durata di meno (e con un finale decisamente diverso) di “Come farsi lasciare in 10 giorni: Dayane Mello lascia Stefano Bettarini poco dopo avergli dichiarato pubblicamente tanto amore.

C’erano tutti gli spettatori a guardare quando è successo: sembravano effusioni a distanza tra due neofidanzatini, e lo stesso ex-marito della Ventura sembrava avere davvero i cosiddetti occhi a cuoricino. Purtroppo, però, la favola tra l’ex concorrente, una delle ultime eliminate prima del ritiro prematuro di Massimo Ceccherini, e l’inviato sull’Isola sembra essere già giunto al capolinea. A descriverne il triste epilogo e Dandolo dalle pagine di Oggi:

Ecco perché Dayane Mello lascia Stefano Bettarini

“Durante l’ultima puntata del programma lei ha platealmente inviato in diretta dallo studio un cuoricino pulsante al suo neo “fidanzato” che ha replicato girandosi verso la telecamera e disegnando un cuore con le mani. Un perfetto romanticismo da reality, insomma spiffera il blogger – Pochi sanno però che, una volta atterrata in Italia, ad attenderla dietro le quinte degli studi televisivi c’era un altro Stefano: Stefano Sala, l’ex compagno, il modello milanese che è il papà di sua figlia Sofia. A quanto si dice, Dayane sarebbe tornata tra le sue braccia una volta spente le luci della ribalta. Si mormora anche di una loro focosa notte di passione e di una conseguente riconciliazione. Come reagirà alla notizia l’ex signor Ventura? Ah, saperlo…”

Sarà vero dunque che Dayane Mello lascia Stefano Bettarini e ritorna spedita dall’ex? Vedremo i prossimi sviluppi…