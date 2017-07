1 CONDIVISI Condividi Tweet

Debra Tate critica Jennifer Lawrence per un motivo che nessuno si sarebbe mai aspettato. Da quando è stato annunciato il prossimo film di Quentin Tarantino, dedicato alla Family di Charles Manson e alla strage messa in atto ai danni di Sharon Tate e amici nel lontano 1969, la rete si è scatenata ipotizzando i nomi dei componenti del cast. Tra questi, alcuni hanno già lavorato col regista di Pulp Fiction, come Brad Pitt e Samuel L. Jackson. Tra le attrici femminili che potrebbero prestare volto alla protagonista della drammatica vicenda ci sono Margot Robbie e Jennifer Lawrence. Pare, però, che quest’ultima non sia ben accetta da Debra Tate nel film di Tarantino.

Debra Tate critica Jennifer Lawrence: “Non è abbastanza bella per il ruolo di mia sorella”

La Tate viene chiamata in causa per esprimere il suo parere sul prossimo lavoro tarantiniano: “Non sono necessariamente contraria al progetto, ma mi interessa molto come Tarantino ritrarrà mia sorella, e vorrei sedermi con lui e parlarne”.

La sorella della modella tragicamente scomparsa dice la sua riguardo le attrici che potrebbero prestare volto a Sharon: “Sia Jennifer Lawrence che Margot Robbie sono attrici molto affermate ma io sceglierei Margot, perché la sua bellezza e portamento sono simili a quelli di Sharon. […] Non ho una grande opinione di Jennifer Lawrence. Non ho niente contro di lei. Semplicemente, non è abbastanza bella per interpretare Sharon. È orribile da dire, ma ho i miei standard. […] La bellezza fisica non dovrebbe essere così importante, ma i sei anni di vita pubblica di mia sorella si sono basati sull’incredibile bellezza naturale del suo aspetto e del suo spirito. Ecco cosa cerco di catturare”.

Tarantino porta sullo schermo i delitti della Manson Family

Tarantino porta al cinema Charles Manson ricostruendo sul grande schermo gli orrori degli omicidi commessi dall’aspirante musicista e dalla sua Family. In particolar modo, tristemente nota è la vicenda del massacro del 1969 in una villa di Beverly Hills dove persero la vita Sharon Tate, moglie di Roman Polanski incinta di 8 mesi, e alcuni amici. Si tratta del primo film tarantiniano ispirato ad una storia vera anche se in passato il regista ha già mostrato di aver subito l’influenza di Manson. In Bastardi senza gloria, infatti, viene incisa una svastica sulla fronte dei nazisti proprio come fece l’assassino a suo tempo sul suo volto.