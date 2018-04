2.4k CONDIVISI Condividi Tweet

La dedica della moglie di Conti per Carlotta Mantovan ha commosso e colpito gli utenti dei social network. Francesca Vaccaro, sposata con il conduttore fiorentino dal 16 giugno 2012, ha pensato a chi resta dopo la tragica scomparsa di Fabrizio Frizzi. La costumista e fashion designer ha voluto lasciare un messaggio molto affettuoso per la vedova del presentatore, scomparso nelle prime ore del 26 marzo scorso all’età di 60 anni. “In questi giorni non faccio altro che pensare alla forza e al dolore composto di una gran donna”, ha scritto Vaccaro.

La dedica della moglie di Conti per Carlotta Mantovan

“Quanto assurda sarebbe la vita se non ci fosse Dio… conforto di tutti noi. Carlotta ti voglio bene”, ha postato Francesca su Instagram, accompagnando queste parole all’immagine di un cuore. Il riferimento è all’incredibile forza e compostezza che Mantovan ha mostrato davanti alle lacrime, ai ricordi e alle parole di conforto di colleghi, amici o semplici fan nel giorno dei funerali di Fabrizio. Carlo Conti, apparso scosso e provato dal lutto, continua ad essere molto vicino alla famiglia. “Per me era un fratello, non riesco a dire altro”, aveva detto nel giorno dell’ultimo saluto in Piazza del Popolo.

Carlotta Mantovan Stella Frizzi: Conti e Vaccaro vicini alla famiglia

I due si erano avvicendati a L’Eredità quando Conti era stato impegnato con il Festival di Sanremo. Fabrizio Frizzi era diventato con successo conduttore del game show su Rai 1, conquistando il pubblico. Dopo la sua morte sarà Conti a tornare al timone del programma. Un passaggio di testimone naturale perché Carlo ha sempre considerato Fabrizio “un fratellone”, lo ha spinto a tornare in tv nei momenti più difficili, gli è stato accanto in questi ultimi mesi di malattia e speranza. Ora ci ha pensato Francesca, che aveva conosciuto da vicino la famiglia del presentatore.