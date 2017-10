0 CONDIVISI Condividi Tweet

Il suo ritorno al comando dell’Eredità (insieme alle nuove Professoresse 2017-2018) ha fatto felice tutto il suo pubblico, che lo apprezza principalmente per la sua professionalità sul piccolo schermo, ma anche per la spontaneità, cordialità e gentilezza: la tenerissima dedica di Fabrizio Frizzi alla figlia non può che confermare l’ammirazione degli spettatori verso un professionista che è, innanzitutto, un brav’uomo.

La dedica social di Fabrizio Frizzi alla figlia Stella

Tramite il suo profilo Instagram, l’ex storico di Rita Dalla Chiesa ha voluto condividere un dolce aforisma per fare un’appassionata dichiarazione a Stella, 4 anni, nata dall’unione con la sua adorata Carlotta Mantovani.

Accompagnate da una foto della bimba appena nata, ecco le amorevoli parole di Fabrizio Frizzi alla figlia:

‘Figlio mio… E quando sulle mie mani tremanti vedrei il tempo che passa , stringimele forte proprio come facevo io con le tue manine paffutelle. E se i miei occhi stanchi lacrimeranno asciugameli proprio come facevo io con tuoi. E se mi dimenticherò le cose ripetimele proprio come facevo io con te . E se non ti dirò più non ti voglio bene dimmelo tu, se mi sorriderai io ti sorriderò , proprio come facevo io con te. Se la mia vita , non lo dimenticare Mai!!!‘.

Le parole del presentatore de l’Eredità per la figlia e il suo desiderio più grande

Il rapporto padre-figlia è speciale, e il presentatore de l’Eredità lo dimostra pienamente. E non è finita qui: ripescando un’intervista di qualche mese fa, in cui si parlava della sua vita privata e del suo istinto genitoriale, Frizzi si è anche lasciato andare ad un certo desiderio:

‘Sono un tifoso del secondo figlio – ha dichiarato ad aprile al settimanale Gente – mi piacerebbe dare un fratellino o una sorellina a Stella. Ma le cose devono avvenire con naturalezza quando lo vogliono Dio, il destino e… mia moglie!‘.