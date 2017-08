20 CONDIVISI Condividi Tweet

“Certi amori, non finiscono”, cantava Antonello Venditti, e come nella vita reale così succede anche dietro le telecamere del piccolo schermo: la recentissima dedica di Maurizio Costanzo a Maria De Filippi, infatti, conferma la solidità e genuinità del loro rapporto, nonostante anni e anni di rumors e insinuazioni.

La romantica dedica di Maurizio Costanzo a Maria De Filippi

Di recente l’avevano pizzicata con Filippo Bisciglia in vacanza insieme, ma in realtà Queen Mary è un’orgogliosa ‘first lady’ al fianco di suo marito. In tanti anni di matrimonio, i due raramente appaiono insieme in TV, fatta eccezione per l’Intervista (il programma di Costanzo che, tra i vari ospiti, ha visto proprio la sua consorte seduta sulla poltrona), ma spesso e volentieri vengono fuori dei retroscena del loro rapporto.

Di recente, infatti, il presentatore Mediaset è stato intervistato TvBlog: durante questa chiacchierata è venuta fuori una romanticissima dedica di Maurizio Costanzo a Maria De Filippi: si tratta della canzone ‘She’ (Lei), di Elvis Costello, che inizia così:

“Lei può essere la faccia che io non potrò dimenticare

La traccia di piacere o rammarico

Forse il mio tesoro o il prezzo che io devo pagare

Lei può essere la canzone che l’estate canta

Essere il freddo che l’autunno porta

Può essere cento cose diverse

All’interno della misura di un giorno

Lei può essere la bellezza o la bestia

Può essere la carestia o la festa

Può trasformare ogni giorno in un Cielo o un Inferno”

I due stanno insieme ormai da più di 20 anni, e, riprendendo una vecchia dichiarazione di Queen Mary, sono anche ‘oltre’ le normali preoccupazioni di una coppia. Prendiamo, per esempio, il tradimento. La visione della De Filippi è alquanto inaspettata sull’argomento:

Queen Mary e suo marito: una coppia tenace e resistente a tutto?

“Non so se sono stata tradita, immagino di sì, ma non ho mai voluto indagare. Non ho mai cercato prove, mai spiato il telefonino di mio marito Maurizio, maa sono certa che se scoprissi un tradimento avrei zero sensi di colpa ma penserei solo: è uno stron*o… Credo nell’autonomia e che il matrimonio sia un edificio da costruire mattone dopo mattone, con tanti sacrifici, compromessi, rinunce. Ma non penso che la libertà individuale possa prevedere anche persone che entrano e esco dai letti, così. Credo che nelle coppie aperte ci sia sempre uno che soffre da morire“.