Mentre nella casa di Cinecittà – ripresa anche da Matteo Garrone nel suo film ‘Reality’ – il clima diventa sempre più teso, arriva una bellissima dedica d’amore di Filippa Lagerback a Daniele Bossari. Un sostegno, pur se da lontano, al proprio amato attraverso parole e scatti molto emozionanti:

Ecco cosa c’è scritto nelle dediche di Filippa Lagerback a Daniele Bossari

Pur non essendo mai comparsa in studio, il celebre volto di Che Tempo Che Fa sembra stia esprimendo la sua forte nostalgia in un altro modo: attraverso il suo canale Instagram. Prima di questo periodo, la coppia si era sempre dimostrata riservata e assolutamente discreta sulla loro vita personale; forse però, adesso, tra tante belle ‘tentatrici’ che giranzalono in casa affianco al suo uomo, e le recente minaccia da parte di Jeremias Rodriguez, Filippa se lo vuole tenere un po’ più stretto del solito.

La prima foto apparsa è questa:

E la didascalia è questa: “Amarlo come il primo giorno, come durante la prima vacanza del 2001; Arizona, Utah e Messico. Giovani, liberi e spensierati. Amarlo ogni giorno di più.

Buona domenica baby.” Un inno all’amore e un modo per far sapere al concorrente che lei c’è, lo segue e tifa per lui.

Il sostegno e la solidarietà alla co-presentatrice di Che Tempo Che Faa

Sempre sul profilo ufficiale di Filippa, arrivano poi altri scatti, alcuni contemporanei alle grandi pomemiche scoppiate in questi giorni sul Grande Fratllo: tra le farie foto ne spunta un’altra ancora più romantica e tenera, risalente a 14 anni fa:

Adesso che Daniele è dato tra i principali favoriti dell’edizione del GF, sarebbe bello vedere lei in studio con tutto il suo amore. Al momento, però la Lagerback non ha ancora pianificato quesa ‘gita’ nella casa del Grande Fratello, si esprime solo attraverso l’hashtag #teamBoss e questa serie di foto nostalgiche.