Le battute di Demi Moore su Bruce Willis al Comedy Central Roast hanno deliziato il pubblico da casa. Lo show prevede che un personaggio pubblico venga preso di mira da un collega e, in questo caso, il malcapitato è stato proprio il protagonista di Death Wish, nonché ex marito della Moore.

Demi Moore su Bruce Willis: “Bruce era geloso di me”

Moore parte subito dalle note dolenti e, cioè, dal divorzio avvenuto nel 2000: “Sono stata sposata con Bruce durante i primi tre film della saga Die Hard, ecco perché i due successivi hanno poi fatto così schifo. […] Posso dire, per onestà, che fu per colpa della gelosia (il divorzio, ndr). Bruce non ha mai superato il fatto che calva stessi molto meglio di lui“. In quanto alla calvizie, l’attrice si riferisce al suo ruolo nella famosa pellicola Soldato Jane del 1997.

Demi continua imperterrita la sua sfilza di prese in giro volte all’ex marito: “Bruce è super generoso. Quando nostra figlia Rumor era una neonata ed era il suo turno di cambiare il pannolino nel cuore della notte, si girava dalla mia parte e mi sussurrava: ‘Ti consegno mille dollari qui e ora se vai tu a cambiare il pannolino“.

La dichiarazione di Moore a Bruce Willis

Spesso le separazioni portano grande sofferenza, e così sarà stato all’inizio per i due attori. Oggi, però, Moore e Willis riescono a riderci su: “Dopo il divorzio Bruce ha detto che considerava la fine del nostro matrimonio il suo più grande fallimento. Ma, caro, non essere così duro con te stesso, in realtà ne hai avuti di peggiori. Basti pensare a Planet Hollywood (la catena di locali, ndr) e film come Hudson Hawk – Il mago del furto e Impatto imminente. E poi l’aver fatto campagna elettorale per Michael Dukakis, aver declinato il ruolo poi andato a George Clooney in Ocean’s Eleven per concentrarsi nel suonare l’armonica…“. L’attrice, comunque, non può che concludere il suo discorso con parole affettuose nei confronti del padre delle sue figlie: “In quei 12 anni di matrimonio ci sono alcuni dei momenti più belli della mia vita. Sicuramente è uno dei migliori tra i miei tre mariti“. Il gran finale? Demi e Bruce si sono scambiati un caloroso abbraccio in memoria dei vecchi tempi.