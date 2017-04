1 CONDIVISI Condividi Tweet

Ha fatto molto rumore la deposizione di Corona nel corso del processo che lo vede imputato per intestazione fittizia di beni, frode fiscale e violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione. L’ex fotografo dei vip ha raccontato al pm Alessandra Dolci la sua versione dei fatti rispetto agli 1,7 milioni di euro trovati nel controsoffitto di casa della sua collaboratrice Francesca Persi e ai quasi 900 mila euro sequestrati in due cassette di sicurezza in Austria. I soldi erano frutto del suo lavoro in nero, così si difende il paparazzo insofferente alle regole.

“In quel periodo facevo una vita molto sregolata e prendevo sostanze di tutti i tipi”, ha spiegato Corona. “Nella prospettiva di andare in carcere ho preso i soldi dalla cassetta di sicurezza e li ho messi a casa della Persi, che sembra ingenua e gracile ma è una persona di fiducia e in gamba. Li ha murati lei da sola i sacchi con il denaro, senza aprirli e senza sapere il contenuto totale. Lei ha visto solo dei pacchi incelofanati”.

La deposizione di Corona: spunta Belen

“Sono andato a prendere i soldi dalle cassette di sicurezza, erano quattro sacchi grandi e con il mio autista sono andato a incontrare la Persi e le ho dato i sacchi. Quando glieli ho consegnati, i soldi erano in sacchetti della spazzatura e chiusi con il nastro da pacchi marrone”, ha aggiunto l’ex re dei paparazzi. Secondo la sua ricostruzione, quei contanti trovati nel controsoffitto “vengono tutti da serate, campagne e lavoro e li ho fatti tra il 2008 e il 2012” e, in particolare, “nel 2009, quando con Belen Rodriguez siamo diventati una coppia mediatica eccezionale: eravamo come Bonnie e Clyde, tutto quello che toccavamo diventava oro, guadagnavamo cifre folli”. “La Dda sperava che ci fossero 500 chili di cocaina in quel controsoffitto, invece c’erano semplicemente soldi”, ha concluso. Un fiume di denaro che costerà caro al “fotoreporter randagio” più discusso d’Italia.