La depressione di Miss Italia: nel ’99 Manila Lazzaro si portava a casa la fascia di bellezza più ambita dalle ragazze italiane, e da quel momento per lei si apriva una carriera di tutto rispetto. Dal teatro al suo primo ruolo da protagonista (ne Il paradiso può attendere, versione di Harry Segall) fino alla conduzione di show musicali per Alitalia, la bella pugliese sembrava aver preso le redini del suo destino come una vera principessa Disney.

Manila Lazzaro col cuore a pezzi: “Era l’unico amore della mia vita”

Purtroppo, però, l’happy ending non è stato proprio quello che si aspettava: il suo principe azzurro, infatti, l’amore della sua vita, Francesco Cozza, non è più suo marito. Il loro rapporto è inesorabilmente naufragato, e la showgirl sta ancora raccogliendo i cocci di questa enorme ferita:

“La mia prima e unica storia d’amore è finita – ha dichiarato a Diva e Donna – mi sto separando da mio marito Francesco, il padre dei miei due bambini. […] Ci eravamo sposati nel 2005, dopo quattro anni di fidanzamento… Il mio lavoro mi ha aiutato a reagire, ma ho vissuto una grande depressione. Una sorta di lutto… Mi sono data tante colpe. Non è facile ammettere il fallimento di un matrimonio per una donna del Sud come me, cresciuta in una famiglia unita. I miei genitori non hanno vissuto la cosa come uno scandalo, sia chiaro, mi sono stati vicini, ma nella storia della mia famiglia nessuno si era mai separato prima”.

La depressione di Miss Italia e lo sguardo avanti verso il futuro

Ecco spiegato il motivo della depressione di Miss Italia ’99. Chiudere una storia così importante, specialmente quando ci sono bambini di mezzo, non è mai semplice. Ma cosa li avrà spinti a lasciarsi? “Penso soprattutto la lontananza: lui in giro per l’Italia per lavoro, io sempre a Roma con i bambini. Abbiamo vissuto tanto tempo lontani e a un certo punto non ci siamo più ‘riconosciuti’. Ho cercato di salvare l’amore fino all’ultimo, ma poi ci siamo guardati in faccia e abbiamo deciso di fare questo passo”.

La difficoltà di una madre dopo un matrimonio finito: Manila Lazzaro confessa la sua paura più grande

Nessun rancore o polemica, ma molta difficoltà nel non far pesare sui figli Francesco Pio e Nicolas questo momento così delicato: “La preoccupazione più grande sono i bambini: ho sempre cercato di non far vedere loro i momenti di tristezza e anche ora li tengo più possibile con me, anche quando esco con le amiche. Per fortuna comunque Francesco per i figli c’è sempre e continueremo comunque a essere una famiglia anche se non siamo una coppia”.

Un ultimo commento, poi, si collega inaspettatamente alla lite tra Adriana Volpe e Magalli e al futuro del programma Rai che li ha visti insieme nella conduzione: aspetto le decisioni della Rai, so che credono in me e che si fa il mio nome per I Fatti Vostri. Vedremo”.