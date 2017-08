222 CONDIVISI Condividi Tweet

DiCaprio e Winslet insieme a Saint Tropez: arriva all’improvviso lo scatto dell’estate. Leonardo e Kate, celebri Jack e Rose di Titanic, sono stati fotografati in Costa Azzurra. Che sia una semplice vacanza tra amici o un incontro casuale, ormai sono in tanti a sperare nel trionfo dell’amore vent’anni dopo il naufragio più famoso della storia del cinema.

Poco importa se, proprio in questi giorni, al divo è stata attribuita l’ennesima love story con la modella 23enne Lorena Rae. Una bionda tedesca che avrebbe preso il posto di Nina Agdal – ex e anche lei modella, di Victoria’s Secret – nel cuore dell’attore.

DiCaprio, annunciato come prossimo Leonardo da Vinci in un biopic molto atteso, ha convocato l’amica Winslet a Saint Tropez. Il primo motivo della sua visita è stato strettamente umanitario: i due si sono messi all’asta per una cena in loro compagnia. Lo scopo è stato il finanziamento della Leonardo Di Caprio Foundation per le sue campagne di salvaguardia dell’ambiente. Era stata quella la scintilla che aveva riacceso la speranza nei fan.

Quanto è successo nelle ultime ore in Costa Azzurra, ha alimentato ulteriormente il gossip. Un paparazzo ha immortalato Leo e Kate insieme nella villa di lui.

DiCaprio e Winslet insieme a Saint Tropez: la foto

Uno accanto all’altra, in abbigliamento estivo e rilassato. Lei in costume arancione e abito bianco. Lui in costume blu e con qualche chilo in più addosso che lo rende ancora più umano. Insomma, le due star sembrano proprio una coppia ben affiatata.

La foto in questione è stata pubblicata dal magazine US Weekly, che giustamente scrive Our Hearts Will Go On. Un riferimento diretto ed evidente alla canzone di Celine Dion, pezzo forte della colonna sonora di Titanic. Per ora tra loro c’è soltanto amicizia, che dura da tanti anni. Ma chissà magari un giorno…

