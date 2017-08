189 CONDIVISI Condividi Tweet

La dichiarazione d’amore di Romina per Al Bano durante l’ultimo concerto del duo fa sognare i fan. Ex coppia nella vita, ma non sul palcoscenico, Power e Carrisi sono di nuovo insieme in Italia per una serie di eventi live.

In scaletta presentano i classici del loro repertorio, diventato costume nazionale ed espressione di genuinità. Da Felicità a Nostalgia canaglia, da Ci sarà a Sempre sempre, passando per Sharazan, Libertà e Che angelo sei.

“Con Romina ci divertiamo ancora”, ha raccontato Al Bano. “I nostri concerti sono di puro impegno e puro divertimento allo stesso tempo. Non bisogna mai prendersi troppo sul serio. Una sana ironia è come il peperoncino in una minestra. Noi siamo per la libertà degli altri: niente ci appartiene, neppure la nostra stessa vita, e quindi dobbiamo rispettarci”.

“È sempre come la prima volta”, ha aggiunto Romina, che ha recentemente commosso il web ricordando la figlia Ylenia con una foto. Quando Power è tornata a parlare del suo ex marito, ha rivelato un retroscena che farà piacere ai tanti fan che tifano per una reunion sentimentale dei due.

La dichiarazione d’amore di Romina per Al Bano

Le loro canzoni, infatti, sarebbero quasi un pretesto per scambiarsi parole d’amore. In una pausa, quando lei esce dal palco, lui le chiede: “Dove vai?”. “Tranquillo” – risponde lei – “non devo star via vent’anni”. “Fai come credi, io ti aspetto altri vent’anni”. Oppure, quando interrompono una canzone, Romina si chiede: “Che succede se vivessi di nuovo?”. “Rifaresti gli stessi errori”, risponde Al Bano. “Non erano errori, erano scelte”, ribatte lei.

Intervistata dal settimanale Oggi, Romina ha anche parlato del rapporto tra Al Bano e il figlio Yari. “Quando due persone si lasciano, devono parlare male l’una dell’altro e per farlo hanno sempre bisogno di qualcuno nel mezzo. Questo qualcuno ero io”, ha rivelato. “Adesso si possono occupare l’uno dell’altro e io non devo più fare la baby sitter”.