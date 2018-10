10 CONDIVISI Condividi Tweet

Il video delle dichiarazioni di Fabrizio Corona su Silvia Provvedi è stato un momento molto teso dell’ultima puntata del GF Vip (oltre, naturalmente, alla gaffe con la Gialappa’s band della Blasi). Mentre Striscia La Notizia ha esposto al pubblico la sua tesi secondo la quale Francesco Monte nel reality ci sarebbe capitato proprio grazie al ‘caso del cannagate’, una delle altri concorrenti si è trovata faccia a faccia con un brutto incubo.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona su Silvia Provvedi fanno piangere la concorrente del GF Vip

Come vi sentireste voi se vedeste in diretta nazionale un’intervista del vostro ex ragazzo che minimizza al massimo la relazion che ha avuto con voi? Definendola di piccola entità rispetto alle sue due vere storie importanti (Belen e Nina Moric) e confessando, alla fin fine, di non aver provato amore?

Ecco, queste le parole di Fabrizio Corona su Silvia Provvedi che Ilary Blasi ha mostrato alla cantante. La quale ha ascoltato – non senza qualche lacrima – e ha replicato: “Sono stata io a lasciare lui, non il contrario. Io ho mantenuto la promessa che gli ho fatto quando lo hanno arrestato”. La loro storia di sicuro non è stata semplice, considerati gli alti e bassi penali del fotografo dei vip. Fatto sta che, dopo varie vicissitudini, lei ha preso la decisione: “ Lui non farà più parte della mia vita”.

La rabbia di Aida Nizar di fronte alle parole dell’ex della Provvedi

Punti di vista molto diversi che non sembrano raccontare la stessa storia. Nella casa del GF, però, la solidarietà va tutta alla Provvedi, così come sui social, dove Aida Nizar le dedica un post scrivendo un accesissimo rimprovero a Corona: “Che cogl***, che pezzo di mer***. Come si fa a parlare così di una donna che ha fatto tanto per te? Mezza sega, che schifo sto guardando? Non ho parole per esprimere il mio sdegno davanti a queste parole così orribili. Bisognerebbe sempre rispettare le relazioni vissute e specialmente le persone che hanno fatto tanto per noi. Forza Silvia“.