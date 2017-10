53 CONDIVISI Condividi Tweet

Per la prima volta, Diego Abatantuono racconta il passato difficile. Intervistato dal Corriere della Sera, l’attore ha svelato alcuni retroscena sul periodo più buio della sua vita, privata e professionale. Il riferimento è ai primi anni Ottanta, quando, dopo gli anni del Derby, portò al cinema il personaggio dell’immigrato meridionale milanese inventato assieme a Giorgio Porcaro.

Il “terrunciello” fu un autentico trionfo. Prima in Il tango della gelosia di Steno, poi nei successivi I fichissimi e Eccezzziunale… veramente di Carlo Vanzina, che lo consacrò definitivamente in questo ruolo.

“Un manager serio, dopo il primo incasso da sette miliardi, mi avrebbe detto: ‘Stai fermo un anno’. Invece, io fui spremuto, il “terrunciello” si esaurì e il mio manager fece sparire i soldi messi da parte per le tasse”, ha confessato Abatantuono al Corriere. All’epoca aveva poco più di 20 anni e si ritrovò travolto da una fama inaspettata. “Non sapevo nulla di quel mondo”, ha confessato amaro.

“A venticinque anni, credevo di essere diventato ricco. L’ultima estate fu bellissima. Avevo affittato una villa in Sardegna, invitato gli amici. Arrivò Robert De Niro: stava a Roma su un set e aveva chiesto alla produzione un posto per le vacanze dove nessuno se lo filasse. Infatti, noi non parlavamo la lingua e stavamo sempre a cantare per conto nostro”.

Quando arrivò il raggiro del suo agente, fu l’inizio di un vero e proprio incubo. “Per pagare i buffi, dovetti fare serate su serate. Mi faceva da road manager Maurizio Totti. Poi io, lui e Gabriele Salvatores fondammo la Colorado, che è diventata una società di produzione importante. Nel periodo nero, dicevo, ma tanto per dire: ci vorrebbe che mi chiamasse Pupi Avati”. Fu proprio il regista bolognese a condurlo alla svolta, quando ne intuì le potenzialità drammatiche e nel 1986 lo scelse per il memorabile ruolo di Franco in Regalo di Natale.

Da allora Abatantuono – che prossimamente vedremo nel nuovo film di Alessandro Genovesi, Matrimonio italiano – ha trovato la forza per rinascere e avere una seconda vita professionale: “Feci Regalo di Natale e vinsi il Nastro d’Argento. Poi mi vollero Luigi Comencini, Giuseppe Bertolucci, Carlo Mazzacurati…”.