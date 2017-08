27 CONDIVISI Condividi Tweet

Il divorzio Brad Pitt Angelina Jolie prende pieghe inaspettate. La coppia più chiacchierata di Hollywood sembra essere protagonista di un riavvicinamento. Il tutto è partito da Angelina che avrebbe deciso di bloccare le pratiche del divorzio per dare una seconda chance al marito. La vita non va sempre come nei film e questo, di certo, non è il set di Mr e Mrs Smith (dove, tra l’altro, i due si sono conosciuti e innamorati) ma possiamo sperare in un lieto fine nonostante la trama turbolenta.

Divorzio Brad Pitt Angelina Jolie: lui va in terapia e lei blocca le pratiche

Brad e Angelina sono sempre stati invidiati per la loro unione forte e per la famiglia solida che nel tempo hanno costruito. Questo, però, non vuol dire che sia sempre stato tutto rose e fiori. Sì, perché qualche tempo fa la situazione era ribaltata: fu Pitt a lanciare un ultimatum alla Jolie. La protagonista di Maleficent, infatti, è solita entrare ed uscire dal tunnel dell’anoressia ed è per questo che Brad decise, nel lontano 2015, di porre la moglie dinanzi ad una scelta: se Angelina non avesse accettato le cure, lui l’avrebbe lasciata.

Sappiamo bene che Brad non ha mai lasciato la moglie ma tutto è cambiato quando lei ha deciso di chiedere il divorzio a causa della dipendenza del marito dall’alcol. La donna ha dichiarato di averlo fatto per i figli, la cui sicurezza era minata dai continui atteggiamenti aggressivi del padre nei loro confronti. Ad oggi pare che Brad sia in riabilitazione e fonti vicine alla star dicono che da mesi ormai l’attore abbia smesso di bere grazie ad un percorso di terapia. Periodicamente, poi, Pitt si sottopone a esami i cui referti vengono recapitati alla Jolie come prova della veridicità della cosa. Sarebbe proprio per questo che l’attrice abbia deciso di dare una seconda possibilità al marito chiedendo agli avvocati di bloccare le pratiche del divorzio.

Brad Pitt si disintossica e torna sobrio grazie alla terapia

È proprio grazie al percorso di riabilitazione che Brad Pitt si scusa con Jennifer Aniston a distanza di 12 anni dal divorzio. E, sempre grazie al nuovo percorso terapeutico, l’artista può dirsi fuori dalla dipendenza dall’alcol, almeno per il momento. Resta solo da sperare che il passo di Angelina sia determinante per la sua totale guarigione e che l’attore non vi ricada nuovamente.