Dov’eravamo rimasti con il divorzio di Brad Pitt e Angelina Jolie? Abbiamo recente letto di come l’ attrice torna indietro e blocca le pratiche della separazione, in molti pensano che voglia dare una seconda opportunità al suo ex marito, in seguito alla sua ripresa dal periodo buio di alcool e dipendenze.

Il mistero della doppia velocità del divorzio di Brad Pitt e Angelina Jolie

Di certo dopo 10 anni di matrimonio, tanti figli e tanto amore condiviso, prendere una strada decisa non è facile. Di fronte a quest’aria incerta, a questo possibile ripensamento da parte della bella ex moglie (che rivedremo presto in Maleficent 2), il protagonista di Fight Club non sembrerebbe, tuttavia, particolarmente interessato.

“I progressi fatti nelle ultime settimane non sono stati abbastanza. Brad vuole riprendere il controllo della sua vita, senza avere Angelina intorno” racconta una fonte molto vicina alla coppia, intervistata da In Touch Weekley – “Pitt ha chiesto al suo avvocato di accelerare le pratiche del divorzio. È pronto ad iniziare un nuovo capitolo della sua esistenza”. Insomma, il divorzio di Brad Pitt e Angelina Jolie ha due correnti temporali opposte: il fermo di lei, la velocità di lui.

Lei single e infelice, lui pronto a navigare verso il suo nuovo futuro

La protagonista di Tomb Raider non ha nascosto il suo malessere di questo periodo: “Non mi piace essere single. Non è una cosa che volevo e non c’è niente di bello nell’esserlo. È difficile” si legge in una recente intervista ad Angelina. Dal canto suo, Brad ha fatto ammenda con la sua storica fidanzata, Jennifer Aniston, tradita proprio con la Jolie nell’ormai lontanissimo 2005. Lei, dicono fonti interne allo showbusiness hollywoodiano “è stata incredibilmente aperta di fronte alle sue parole. Lo ha perdonato e gli ha consigliato di concentrarsi sul futuro“.

Ed è quello che, evidentemente, l’attore ha intenzione di fare, lontano dall’ex moglie.