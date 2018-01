Divorzio Gregoraci Briatore: ecco perché si sono lasciati

116 CONDIVISI Condividi Tweet

Il gossip sul divorzio Gregoraci Briatore si fa sempre più fitto: cosa è successo alla coppia più chiacchierata dello showbiz italiano? Elisabetta Gregoraci e Flavio Biatore hanno superato molti ostacoli durante il loro percorso insieme e subito grandi pressioni mediatiche, ma questo non li ha mai fermati. Sembra, però, che il motivo della loro rottura pre natalizia riguardi opinioni divergenti su dove passare le festività in compagnia del piccolo Nathan Falco.

Divorzio Gregoraci Briatore: le prime indiscrezioni

A dare la notizia è il settimanale Chi. Sembra che i coniugi non fossero d’accordo su dove passare il Natale col figlio. Ecco cosa scrive Alfonso Signorini: “L’accelerazione verso la separazione consensuale, arrivata nel periodo delle vacanze natalizie, ha un motivo: Flavio, come ogni anno, voleva portare Nathan in Kenya mentre Elisabetta non ne aveva nessuna voglia. Così sono giunti alla separazione consensuale anche per la gestione del figlio“.

Da quando Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono lasciati i media hanno tentato in ogni modo di scoprire cosa si celava dietro questa improvvisa rottura. Sembra che le divergenze d’opinione su come e dove trascorrere del tempo col proprio figlio siano state la causa scatenante del divorzio tra l’imprenditore e la showgirl.

Il messaggio su Instagram della Gregoraci

La coppia, fino ad ora, ha sempre mantenuto riserbo sulla questione. A rompere il silenzio, comunque, è stata la Gregoraci con un post su Instagram: “Più forte è il carattere, più fragile è l’anima. La durezza apparente è la corazza di chi ci ha messo troppo cuore e non vuole più soffrire“. Che quello della bella presentatrice sia un velato messaggio per il quasi ex marito? Il divorzio, comunque, sarà definitivo entro giugno 2018. Chi sa che qualcosa non cambi fino ad allora: magari la coppia tornerà sui suoi passi decidendo di rimanere unita per il bene del piccolo Nathan.

🌷 Un post condiviso da Official Page (@elisabettagregoracireal) in data: Dic 29, 2017 at 11:36 PST