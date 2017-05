147 CONDIVISI Condividi Tweet

Nell’ultima puntata di Domenica Live c’è stata un’ospite d’eccezione: Loredana Lecciso. La compagna di Al Bano è intervenuta in studio per rassicurare i fan del cantante sulle sue condizioni di salute. Sì, perché Carrisi è stato colpito il mese scorso da un’ischemia che ha fatto preoccupare tutti. Per fortuna l’artista adesso sta bene e si sta riprendendo in fretta. “Lui è d’acciaio. Adesso si è ripreso completamente, ha stupido i medici“, ha dichiarato la Lecciso.

Domenica Live, Lorena Lecciso: nozze in arrivo e frecciatine a Romina?

Loredana continua, poi, a parlare della guarigione di Al Bano: “I medici lo hanno obbligato a sospendere ogni tipo di attività artistica, ma a breve riprenderà. In ospedale c’ero io e tutti i suoi figli, tutte le persone più vicine. Romina non era in ospedale ma è venuta a trovarlo dopo“. Quest’ultima sembra quasi una frecciatina all’ex moglie, Romina Power. Quando si parla del mancato bacio tra i due ex coniugi avvenuto in diretta tv qualche tempo fa, la Lecciso afferma soddisfatta: “Il pensiero di Al Bano è stato molto carino, concordo che sia stato un grande nel dire che a casa lo stavano guardando la compagna e i suoi figli. È un accortezza che ha usato nei confronti dei ragazzi, è stato un padre bravissimo“. A tal proposito, Barbara D’Urso le fa la domanda che tutti aspettavano: è vero che Al Bano le ha chiesto di sposarlo? La risposta è alquanto vaga e sintetica: “Noi siamo già una famiglia a tutti gli effetti, noi abbiamo la nostra progettualità e la portiamo avanti nel rispetto di tutti“. Matrimonio si o no? Lo scopriremo solo col tempo.