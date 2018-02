122 CONDIVISI Condividi Tweet

Don Mazzi difende Fabrizio Corona dopo che il re del gossip è fuori dal carcere. Lo scorso 21 febbraio, il tribunale di sorveglianza di Milano ha concesso all’ex fotografo dei vip l’affidamento terapeutico in una comunità a Limbiate, in provincia di Milano.

L’agente era detenuto dall’ottobre del 2016, quando gli era stata revocata la libertà provvisoria. In quell’occasione, la Guardia di Finanza aveva scoperto quasi tre milioni di euro in contanti nel controsoffitto di casa della sua collaboratrice Francesca Persi e in due cassette di sicurezza in Austria.

Già nel giugno del 2015, dopo aver scontato circa due anni e mezzo di detenzione, Corona era uscito dal suo primo periodo detentivo. Allora aveva ottenuto l’affidamento in prova nella comunità Exodus di Don Mazzi a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. Ora, a Limbiate, Corona avrà la possibilità di rientrare a casa la sera, con divieto di uscita assoluto. In più non dovrà avere rapporti con i giornalisti e dovrà stare lontano dai social network e da pregiudicati.

Su questo punto è intervenuto Don Mazzi, che ha fortemente criticato le misure precedenti alle quali è stato sottoposto Fabrizio. “Aveva un carattere difficile. L’hanno rovinato mettendolo in galera”, ha detto il sacerdote ai microfoni di Sabato italiano.

Don Mazzi difende Fabrizio Corona: le sue parole

“Io l’ho seguito per molto tempo e ho sperato. Spero che stavolta sia quella buona”, ha aggiunto. “È stato vergognoso il modo in cui è stato giudicato l’uomo, le pene che gli hanno inflitto sono vergognose. Io lo porterei ancora da me, ma dovrebbe fare quello che dico io. Ha grandi qualità ma deve cancellare questa idolatria di se stesso, anche perché ha Carlos, un figlio che ha bisogno di lui. Se facesse il padre potrebbe salvare suo figlio e soprattutto salvare il proprio futuro. Spero tiri fuori quello che ha dentro, perché ha una bella interiorità e molto da dare”.